El presidente de la Junta de Castilla y León en funciones y candidato del PP a una nueva investidura, Alfonso Fernández Mañueco, se ha mostrado este domingo "orgulloso" del programa de cogobierno pactado con Vox porque en él "no hay nada radical", y ha garantizado que no habrá 'pin parental'.

En una entrevista con el diario El Mundo, Mañueco ha insistido en la idea de que este pacto "no es racista, ni homófobo, ni machista" y ha asegurado que tanto el PP como Vox se sienten "cómodos" con su contenido, aunque ha preferido no desvelar si la formación de ultraderecha demandó o no "derogar" la Ley autonómica contra la Violencia de Género, que seguirá vigente, según lo anunciado por el presidente en funciones esta semana.

Preguntado por el concepto de "inmigración ordenada" que el acuerdo incluye como aspiración para Castilla y León, Mañueco se remonta a la etapa de Mariano Rajoy al frente del PP, antes de acceder al Gobierno, y se refiere a "que no haya avalanchas masivas en Ceuta y Melilla", a que "el país sea capaz de absorber a las personas que necesite y generar empleo" y a que no se confunda el concepto de "refugiados de guerra" con "inmigrantes irregulares".