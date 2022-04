La junta de portavoces del Congreso de los Diputados ha decidido este miércoles convocar un pleno extraordinario este jueves para crear la comisión del CNI. El cambio de la agenda semanal del Congreso se produce después de la nueva resolución de la Presidencia por que se rebaja la mayoría necesaria para constituir este órgano parlamentario que llevaba sin ver la luz desde el comienzo de la legislatura por los vetos cruzados del PSOE a Vox y durante los últimos meses, del PP a Esquerra y Bildu.

Comunicada la convocatoria de este pleno de este jueves, los 10 grupos parlamentarios deberán proponer al candidato que integre esta comisión. Bastarán 176 votos a favor para que finalmente accedan a este órgano.

La presidenta del Congreso, Meritxell Batet, reunió a la junta de portavoces al término de la sesión de control de este miércoles para acelerar la creación de la comisión del CNI.

Batet decidió actuar sin demora para constituir la Comisión de Control de Gastos Reservados del Congreso, es decir, la comisión que controla al Centro Nacional de Inteligencia (CNI. Tras constatar que el PP, sobre todo este partido, no iba a favorecer que todos los grupos estuvieran representados en dicho órgano, ya que no diluye el veto a ERC y a EH Bildu, optó este martes por la vía directa y promover el desbloqueo este mismo martes. En vez de insistir en el consenso, algo que lleva pidiendo desde hace meses, abogó abogado por un camino controvertido: cambiar la resolución de Presidencia que regulaba la creación de la comisión. El PP ya no será imprescindible con el nuevo texto porque de los 210 votos que se exigían, ahora serán necesarios 176.

De mayoría de tres quintos a mayoría absoluta. Éste es el cambio. El techo de los 210 era imposible en las actuales circunstancias; el de 176 es probable y basta que apoyen a los candidatos a componer la comisión los 120 diputados del PSOE, los 33 de Unidas Podemos, los 13 de ERC, los 6 del PNV, los cinco de EH Bildu y los ocho que suman JxCat y PDeCAT.