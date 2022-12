El PSOE ha pedido a la Mesa del Senado que abra un expediente sancionador a Ángeles Muñoz por incumplir supuestamente el código de conducta de las Cortes y las normas que regulan la obligación de publicidad de los bienes de los parlamentarios, al haber ocultado información sobre su patrimonio, que en los últimos tiempos ha crecido hasta los 12 millones de euros. Tanto el marido de la alcaldesa de Marbella como su hijastro están investigados en la Audiencia Nacional por una operación contra el tráfico de drogas y el blanqueo de capitales por una red que enviaba hachís y marihuana al Norte de Europa.

El grupo socialista solicita la apertura de un procedimiento que debe tramitar la Comisión de Incompatibilidades, donde debe comparecer la alcaldesa de Marbella para dar cuentas de los últimos movimientos en su patrimonio antes de decidir si caben o no medidas jurídicas en su contra. Si el expediente sigue adelante podría acabar, en último extremo, en la reprobación de la alcaldesa y su cese como senadora, aunque hay aún muchos pasos previos por dilucidar. Hasta la fecha, el PP ha cerrado filas con la alcaldesa y no ha adoptado ninguna medida en su contra, defendiendo que ella no está imputada y que el Ayuntamiento no está implicado en la trama que cerca de su familia.

"Feijóo calla: silencio y pasividad", lamentó la portavoz socialista en el Senado, Eva Granados, que compareció para dar cuentas de este escrito ante un hecho que, considera, puede “revestir extraordinaria gravedad”. Muñoz cambió su declaración de bienes en el Senado dos semanas atrás, en plena investigación a su familia y cuando ya habían trascendido datos que ponían en duda el patrimonio que tenía declarado. Entonces amplió su capital en una sociedad vinculada con el paraíso fiscal de Gibraltar y declaró que una vivienda de 560 metros cuadrados en Suecia era enteramente de su propiedad. En su nueva declaración, que ya puede consultarse en la web oficial de la Cámara Alta, la senadora también reconoce haber incrementado hasta el 100% su participación en otros bienes inmuebles, hecho que hasta ahora había ocultado en sus declaraciones presentadas.

“No es ésta la primera falsedad que indiciariamente la Senadora ha cometido en sus documentos oficiales”, advierte el escrito del PSOE elevado a la Mesa. Señalan que la alcaldesa también ocultó un seguro de vida mediante un crédito hipotecario garantizado con su mansión, que fue valorada en 4,7 millones de euros. “Este hecho no aparece en sus declaraciones patrimoniales formuladas ante el Ayuntamiento de Marbella, que tampoco reflejaban la existencia de un crédito hipotecario contraído con la entidad Nordea Bank, con sede en Luxemburgo”, advierten los socialistas.

Patrimonio millonario

El PSOE considera que hay indicios para hablar de una “grave vulneración de las normas” y pone el foco en “una inquietante realidad”: se estima que la senadora, casada en régimen de separación de bienes -según ella misma declara en sus declaraciones institucionales- ha acumulado un patrimonio superior a los 12 millones de euros. Muñoz, médico de profesión, lleva dedicada en exclusiva a la política desde hace décadas y no cobra un salario en su condición de alcaldesa de Marbella sino como senadora.

La portavoz socialista se refirió también a que las organizaciones delictivas, investigadas en la Audiencia Nacional y que tendrían como supuesto cabecilla a un hijastro de la alcaldesa y como pieza clave para lavar el dinero negro a su cónyuge, “estarían muy presentes en el propio Ayuntamiento”. Varias informaciones sobre el sumario del caso y las declaraciones prestadas ante la Audiencia, publicadas por El Diario, apuntan a que el hijastro habría tenido puntual información sobre convenios urbanísticos del ayuntamiento en los que aseguraba que podía tener influencia. “Es un hecho de una innegable gravedad que el Senado no puede ignorar”, sostienen los socialistas.

El hijastro de la alcaldesa marbellí, Joakim Broberg, está procesado por pertenecer a una “organización criminal” en una trama de narcotráfico sueca de venta de hachís y marihuana al Norte de Europa, en la que también está imputado el marido de la regidora, Lars Broberg.

Hasta a fecha, tanto el PP de Andalucía, con Juan Manuel Moreno al frente, como Génova a través del coordinador general, Elías Bendodo, han cerrado filas con la alcaldesa. Tanto Moreno como Bendodo forman parte del PP de Málaga que decide directamente sobre Muñoz. "Desconozco los orígenes pero seguro que son todos absolutamente lícitos y legales puesto que no hay investigación judicial ni de Hacienda", aseguró Moreno hace una semana sobre los bienes de la alcaldesa, que restó importancia al hecho de que haya ampliado su patrimonio y modificado su declaración de bienes en el Senado una vez que su marido está procesado en la Audiencia Nacional. "Se producen alteraciones siempre en las declaraciones de bienes a lo largo de los cuatro años de legislatura", concluyó. "El PP no tiene ningún alcalde imputado o investigado, lo que no podemos hacer es inculpar a personas que tienen un familiar que está siendo investigado. El PP actúa cuando hay una acción judicial y la Audiencia Nacional ha dicho que el Ayuntamiento no está implicado", señaló el también presidente del PP andaluz descartando medidas contra la alcaldesa. El partido ratificará a sus candidatos a ciudades medias en Andalucía "posiblemente en enero".