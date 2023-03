Pedro Sánchez trabaja semana a semana. El presidente del Gobierno también piensa a largo plazo, por supuesto, pero en un contexto tan volátil como el actual, plagado de incertidumbres y ante un año con tantas citas con las urnas (municipales y autonómicas el 28 de mayo; generales en diciembre), intenta fijarse también horizontes temporales cortos. Esta semana, el líder socialista está "muy contento". Sobre todo, por la recién aprobada reforma de las pensiones, que considera un 'match ball'. Pero no solo.

En una conversación con los periodistas que le acompañan en su viaje a China, que incluye una reunión con su homólogo Xi Jinping el próximo viernes, el jefe del Ejecutivo se mostró tranquilo, relajado, convencido de que la coalición con Unidas Podemos se repetirá la próxima legislatura. El escenario es ahora mismo muy incierto, con Alberto Núñez Feijóo por delante en la mayoría de las encuestas, pero sin que el PP alcance con claridad la mayoría absoluta junto a Vox. Sánchez, sin embargo, augura otro desenlace.

"La ciudadanía ha entendido que vamos a fórmulas de gobierno de coalición. No hay otra: por la fragmentación política y porque los partidos pequeños han decidido implicarse en la gobernabilidad. La izquierda tiene una candidatura mucho más competitiva que la derecha", señaló el presidente, vestido de manera informal (camisa vaquera, zapatillas, pantalón de tela) ante el largo viaje de avión que tenía por delante. Sánchez basó su tesis en dos elementos. Ambos aludían a los líderes de la derecha y la ultraderecha. "Las debilidades de uno y las extremosidades del otro", dijo.

Las "debilidades" de Feijóo, según el jefe del Ejecutivo, son estas: su continua oposición a todo, sus habituales patinazos (como denostar la reciente Cumbre Iberoamericana, a la que asistió el Rey, porque implicaba codearse con "autócratas") y su imagen ante la UE. La actitud del presidente del PP, continuó Sánchez, ha supuesto en Bruselas una "sorpresa desagradable", al emplear sus visitas a la capital belga para criticar a España.

Con el recurso a la palabra "extremosidades", en referencia a Santiago Abascal, el secretario general del PSOE recuperaba la expresión utilizada por Ramón Tamames, aspirante de Vox en la recientemente fracasada moción de censura, para referirse a la formación ultra. El mayoritario rechazo a sus ideas (ilegalización de partidos, negación de la violencia machista, derogación del derecho al aborto...) también es un punto a favor de la izquierda.

La candidatura de Yolanda Díaz

Frente al bloque conservador, la coalición del PSOE y Unidas Podemos, apoyada con distinto entusiasmo por la mayoría de grupos parlamentarios. El espacio situado a la izquierda de los socialistas pasa por un momento muy convulso, con el partido morado y la designada como candidata a la Moncloa, la vicepresidenta segunda Yolanda Díaz, enfrentados por la elaboración de las listas a las elecciones generales. Si no hay acuerdo, reeditar el actual Ejecutivo será "muy difícil", coinciden distintas fuentes en el PSOE y la Moncloa, que aun así anticipan que finalmente lo habrá, pero solo después de las autonómicas y municipales del 28 de mayo, con Podemos en una situación de debilidad debido a sus presumiblemente malos resultados.

Escrupuloso con sus socios, Sánchez no quiso entrar en este terreno ("esperemos que lleguen a un acuerdo, no puedo decir más", se limitó a señalar), pero sí ensalzó el balance de la coalición, algo que últimamente lleva a cabo cada vez que tiene oportunidad. Su apuesta por el entendimiento con los morados no ha flaqueado por los continuos enfrentamientos a raíz de la ley del 'solo sí es sí', la guerra de Ucrania o la ley de vivienda. Coalición o coalición.

"Hemos logrado tres cosas: estabilidad, eficacia y paz social", explicó el presidente. Y las tres, continuó, quedan resumidas en el 'match ball' de la reforma de las pensiones, que tiene el apoyo de los sindicatos, ha recibido el visto bueno de la Comisión Europea y será convalidada en el Congreso el jueves, con la oposición del PP, por el bloque de la investidura. "Esta semana estoy muy contento: ha habido acuerdo con Bruselas sobre las pensiones, vamos a sacarla adelante en un Parlamento muy fragmentado, con un Gobierno en minoría, y hemos asegurado la paz social. Esto muestra que hay otra forma de resolver los problemas de España", insistió.

La vuelta de Ponsatí

La "paz" es la idea central del discurso del líder socialista en este año electoral. Paz "social", pero también "territorial". Frente a un PP cuya agenda de recortes con Mariano Rajoy provocó un enorme malestar en las calles y que también contribuyó a la crisis independentista de 2017 en Catalunya, esta legislatura ha estado marcada por los acuerdos con los sindicatos (Sánchez es el único presidente de la democracia que no ha tenido que hacer frente a una huelga general, con la excepción del efímero Leopoldo Calvo Sotelo) y el deshielo con la Generalitat.

La fugaz vuelta a Barcelona el pasado martes de Clara Ponsatí, de Junts per Catalunya, sobre la que solo pesa un delito de desobediencia que no conlleva prisión, no alterará en ningún caso esta hoja de ruta. Sánchez interpreta el movimiento de la 'exconsellera' de Junts per Catalunya en clave electoral, debido a la lucha con ERC. "Es evidente que hay una discrepancia dentro del independentismo. En todo caso, este tema [Ponsatí] pertenece al pasado. La ciudadanía catalana está en otra cosa. Se han roto los bloques y el tiempo está dando la razón a nuestra política del reencuentro", concluyó el jefe del Ejecutivo, que confía en que el 'expresident' Carles Puigdemont "rinda cuentas" más pronto que tarde ante la Justicia española gracias a una euroorden.

Sánchez protagonizará el domingo un acto del PSC en L'Hospitalet de Llobregat. "Nos vamos a volcar en Catalunya para las municipales", dijo. Después, el martes y miércoles de la semana que viene, viajará a Chipre, Malta e Italia, como parte de sus giras preparatorias de la presidencia española de la UE, que comenzará en julio y durará hasta finales de año, coincidiendo con las generales. Y tras el paréntesis de la Semana Santa, todo girará ya en torno a la campaña del 28-M.