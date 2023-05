Podemos busca devolver al debate nacional la polémica de las mascarillas de Isabel Díaz Ayuso durante la campaña electoral. Ione Belarra, su secretaria general, ha acudido este miércoles al Congreso de los Diputados con una camiseta con la cara de Tomás Díaz Ayuso, hermano de la presidenta madrileña que percibió contratos para la compra de mascarillas. Junto a esta imagen, se podía ver la frase que pronunció Pablo Casado en febrero de 2022 contra la gestión sanitaria de Ayuso.

"La cuestión es si cuando morían 700 personas al día se puede contratar con tu hermano y recibir 286.000 euros", se podía leer en la camiseta. Una frase de Casado que la propia ministra de Derechos Sociales ha reproducido durante la sesión de control del Congreso, aprovechando una pregunta formulada por el PP, que le inquiría por las "recetas fracasadas de Venezuela" que querían aplicar.

"Lo que me parece un fracaso es gestionar la peor crisis sanitaria como lo hizo la señora Ayuso, regalándole una mordida de 287.000 euros a su hermano Tomás", ha comenzado Belarra en su segunda intervención, antes de reproducir la acusación lanzada por el ex líder popular. "No lo digo yo, lo dice el ex jefe de su partido, el señor Pablo Casado", ha continuado. "Es verdad que yo aspiro a vivir para contarlo", ha remachado, en referencia a la caída del dirigente tras esta guerra abierta en el seno del PP.

Belarra continuaba en el Congreso la senda abierta este martes noche por su candidata a la Comunidad de Madrid, Alejandra Jacinto, que llevó al debate de Telemadrid una camiseta similar y que buscó el choque con la presidenta madrileña a cuenta de la gestión de la crisis sanitaria.

La cúpula de Podemos se está volcando estos días en arropar a sus candidatos en la capital, ante el riesgo de que no lleguen a la barrera electoral del 5% y se queden fuera de la Asamblea de Madrid. La estrategia pasa precisamente por buscar la confrontación directa con Ayuso a nivel regional y con José Luis Martínez Almeida a nivel municipal.

También con ese objetivo ha diseñado su campaña el candidato morado a la Alcaldía, Roberto Sotomayor, que esta semana ha sorprendido con una gran lona colgada de un edificio del barrio de Salamanca donde denunciaba que "los cayetanos" de ese barrio han tenido "dedicación exclusiva" de su alcalde. Una frase que ha suscitado cierta polémica y con el que Podemos persigue el objetivo de sacar a sus candidatos del anonimato.