El portavoz del PDeCAT en el Congreso, Ferran Bel, no encabezará la lista de la formación a las elecciones generales del 23 de mayo, como ya había avanzado en reiteradas ocasiones, y abandonará la política. En declaraciones a los medios, ha explicado que ya había comunicado al partido su intención de no seguir cuando terminara la legislatura, y que no lo había dicho hasta entonces por respeto a las dinámicas internas de la formación que preside David Bonvehí.

También ha admitido que la situación política que puede derivarse tras las elecciones generales del 23 de julio, sumado a la que hay en Catalunya, no le ayuda a poderse replantear la decisión. Tras ello, ha reivindicado el trabajo que han llevado a cabo en el Congreso en esta legislatura, también cuando formaba parte del grupo de CiU, destacando que han conseguido aprobar más de 500 enmiendas y que muchos de los proyectos legislativos tienen el sello del PDeCAT. "Hemos sido una fuerza política útil para la sociedad catalana, para las entidades y para diferentes gremios, asociaciones, sectores económicos y sociales. Nos hubiera gustado serlo más", ha asegurado. Escenario "muy polarizado" Ante las elecciones generales, ha avisado de que se presenta un escenario "muy polarizado" a nivel estatal que, a su juicio, se reproducirá también en Cataluña, entre el PSOE y el PP, y que puede concluir con un gobierno de los 'populares' con el apoyo de Vox, algo que no le gustaría. "Esto sería un escenario mucho peor que los gobiernos de mayoría absoluta en su momento del PP. Y esto nos coge como país en una situación de debilidad. Me da mucha lástima la situación que vivimos en Catalunya entre las fuerzas independentistas, soberanistas o de obediencia estrictamente catalana", ha apuntado. Y es que, según Bel, estos partidos de obediencia catalana se limitan a hacer "una política con mirada a corto plazo y a clavarse puñales por la espalda sin ser consciente" de lo que puede estar en juego. Esto, ha añadido, se visualiza en los pactos que están cerrando tras las elecciones municipales y cree que esta actitud se volverá a ver en la campaña de las generales. También ha lamentado que, actualmente, los partidos estén más condicionados "por los extremos que por la centralidad" de los mismos, lo que cree que también sucede en la política actual. Sergi Miguel Antes que Bel, el aún diputado del PDeCAT en el Congreso Sergi Miquel también se despidió a finales de mayo y anunció que no repetiría en las listas a las generales elogiando el trabajo que han realizado en esta legislatura. Además de Bel y Miquel, el grupo del PDeCAT lo conforman los diputados Genís Boadella -secretario de Organización del partido-- y Concepció Cañadell.