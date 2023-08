Las elecciones del 23J dejan dos bloques polarizados y en medio distintos partidos nacionalistas de árbitros de la gobernabilidad ¿En qué situación se encuentra Coalición Canaria?

Me gustaría empezar con una reflexión dirigida a los ciudadanos. Si con una diputada somos una pieza fundamental para la gobernabilidad del Estado cómo seríamos de importantes o imprescindibles si tuviésemos tres o cuatro diputados como hemos tenido en el pasado, por eso cuando hay unas elecciones generales deberíamos pensar qué queremos para nuestra tierra. En el actual escenario hemos sido el partido más serio en todo este proceso porque llevamos casi dos años diciendo qué íbamos a hacer tras las elecciones, no hemos engañado a nadie, siempre hemos dicho que no apoyaríamos a gobiernos que tuviesen ministros de formaciones extremas o radicales porque somos un partido constitucionalista, nacionalista, con derechos consolidados y defendemos reformas territoriales pero por la vía legal. A partir de ahí pondremos la agenda canaria por delante. Si la aprueban contarán con nuestro voto, en caso contrario no lo respaldaremos.

No es la primera vez que las fuerzas nacionalistas canarias se convierten en una pieza esencial para conformar mayorías en el Congreso ¿El voto de Cristina Valido es tan importante como en etapas anteriores?

La importancia de un voto en la gobernabilidad del Estado tendrá que ver con que si ese voto revertirá en recursos para la comunidad autónoma que representa. A día de hoy el voto de Cristina Valido es conveniente, pero no imprescindible, pero lo más importante para nosotros es que logre muchos recursos para Canarias y que se nos reconozcan nuestros derechos, por eso la importancia que le damos al voto es en lo que revierta en la sociedad canaria. El resto podrá ser conveniente, pero no tan importante en función de si uno de los bloques políticos logren los apoyos suficientes para gobernar.

¿Coalición Canaria se ve presionada desde Madrid por uno u otro bloque poco menos que responsabilizándoles de una posible repetición electoral?

¿Cómo va a ser culpa de una formación política que tiene un diputado que haya nuevas elecciones? Es más la sensación infundada de un ala del Partido Socialista que vive en la equivocación constante. El expresidente del Gobierno canario Ángel Víctor Torres intenta decirle a Coalición Canaria lo que tiene que hacer, un expresidente que lleva un mes llorando por las esquinas porque ganó las elecciones y no ha podido gobernar cuando en el Ayuntamiento de Arucas las dos veces que ha sido alcalde sin ganar las elecciones gobernó y ahora parece que se le ha olvidado, porque Pedro Sánchez tampoco ha ganado las elecciones y poco menos que nos exige que le apoyemos. No sé si Torres tiene episodios de bipolaridad o debería reflexionar sobre sus manifestaciones públicas sobre qué debe hacer o no la sociedad. Lo que tienen que hacer los dos bloques es buscar alianzas para la gobernabilidad, nosotros si aceptan la agenda canaria tendrá nuestro apoyo una de las dos formaciones y si no ellos sabrán.

Pero Cristina Valido hace unos días no cerraba la puerta a Sánchez y ahora Vox al no entrar en el Gobierno también dialoga con el PP ¿El diálogo con los dos bloques es igual?

Estamos todavía hablando de política ficción porque no hay un acuerdo formal de ninguno de los dos bloques y ni siquiera nos han llamado formalmente para empezar a hablar. En esas hipotéticas conversaciones volvemos a reiterar lo mismo que venimos diciendo desde hace más de un año: centralidad, gobierno de moderación y una agenda canaria por delante. En estos días nos enteramos de que Vox no entra en un posible gobierno del PP, despejada esa cuestión CC está en disposición de hablar. Por otro lado, el escenario sigue siendo el mismo y es que si no existen gobiernos con extremos dentro estamos dispuestos a sentarnos para negociar la agenda canaria. Pero si resulta que hay ministros de Podemos, de Junts o de Bildu CC tendrá la misma línea roja que ha tenido con Vox. Somos el partido más coherente porque siempre hemos dicho lo mismo, seguiremos por la labor de que en el Estado haya un Gobierno que sea sensible, que crea en las singularidades de Canarias y que sea moderado.

Contactos formales no ha habido, pero sí informales ¿no?

Al día siguiente o a los dos días de las elecciones para emplazarnos a hablar, pero no nos han llamado más.

En anteriores etapas la agenda canaria se ha pactado tanto con el PP como con el PSOE cuando han gobernado ¿Ahora hay prioridades o todo es un conjunto que se negocia en bloque?