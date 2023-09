La jueza británica anunciará en octubre su veredicto sobre Corinna vs. Juan Carlos I

La jueza del Tribunal Superior de Justicia de Inglaterra y Gales ha reanudado el trabajo sobre la demanda civil de 126 millones de libras (146 millones de euros) de Corinna zu Sayn-Witgenstein contra Juan Carlos I con vistas a emitir su sentencia en el mes de octubre, tras escuchar a las dos partes en una audiencia que se extendió entre el 18 y al 21 de julio pasados. Según fuentes del Tribunal Superior, dicho veredicto será comunicado con toda probabilidad en octubre.

Lady Justice Rowena Collins Rice, como se llama a las juezas en el sistema británico, dio pocas pistas en sus muy breves intervenciones y escasas preguntas durante las cuatro sesiones de julio pasado. En ocasiones, el diálogo y las aclaraciones que piden jueces a los abogados ('barristers'), cuando no sus objeciones o discrepancias, suelen dar una idea de lo que pueden estar pensando o por dónde van sus preferencias en el caso. Con todo, las más de las veces no se acierta, porque cuando se le devuelve una pregunta al abogado simplemente el juez o la jueza trata de confirmar si ha entendido correctamente el razonamiento, sin por ello desvelar sus cartas.

Pero con Collins Rice ni siquiera hay margen para esa especulación. La jueza forma parte del departamento judicial de Media & Communications de la división civil, desde su nombramiento como jueza en 2020. A cargo de dicho departamento está el juez Matthew Nicklin, desde 2017, cuando fue nombrado juez en el Tribunal Superior. Es él quien denegó primero cualquier tipo inmunidad a Juan Carlos I y sufrió luego un correctivo de la Corte de Apelaciones, cuando esta admitió la inmunidad del entonces Rey en hechos anteriores a su abdicación el 18 de junio de 2014, una decisión polémica por etiquetar "actos oficiales", o acciones realizadas bajo el "color oficial", a posibles conductas ilegales de acoso.

Nicklin citó el 3 de marzo de 2023 las audiencias del 18 al 21 de julio pasado para oír los argumentos de las partes sobre cuestiones preliminares. Los 'terceros' abogados de Juan Carlos I --el bufete Velitor Law sustituyó a Carter Ruck y éste a Clifford Chance-- piden la desestimación lisa y llana de la demanda civil tanto porque, sostienen, carece de la más elemental posibilidad de ganar en los tribunales, y porque, además, rechazan que el acoso --que niegan-- pueda juzgarse en el Reino Unido ya que, según la propia demandante, los hechos ocurrieron en varios países.

Pero no fue Niklin quien se encargó en julio pasado de oír los argumentos de las partes ni, en consecuencia, quien dictará sentencia, decisión que, por otra parte, no despejará del todo si se archiva definitivamente o va a juicio, porque las dos partes pueden presentar recurso de apelación.

La elección de Rowena Collins Rice (Reino Unido, 1960) no ha sido, según expertos judiciales en Londres, casual. Se trata de la primera abogada 'gubernamental' --experta en asuntos de gobierno-- que después de 35 años de actividad en el Servicio Civil o Administración (en el Ministerio del Interior actuó como responsable de reforma constitucional desde 2011 con el viceprimer ministro liberal Nick Clegg, y en la Abogacía del Estado 2013-2020, donde fue directora-general y trabajó con cuatro responsables de dicho departamento) ha saltado directamente al Tribunal Superior de Inglaterra y Gales tras ser nombrada jueza.

Especialista en ética

Su conocimiento de medios de comunicación llevó a su nombramiento, desde el Ministerio del Interior, como secretaria del conocido como 'Informe Levenson' (por el juez Brian Levenson, 2012) sobre ética de la prensa a raíz del escándalo provocado por la práctica de 'hackeo' del periódico del grupo Murdoch a teléfonos de víctimas de crímenes, famosos y políticos ('News of the World', cerrado en julio de 2011). Educada en colegios de Escocia, con un currículum ajeno al sistema inglés, Collins, de soltera, advirtió las facilidades de acceso para escuelas escocesas que ofrecía la Universidad de Oxford, a través de una de sus instituciones, el Hertford College. "Esto convirtió a Hertford en una de las dos únicas universidades que en ese momento me ofrecían una perspectiva alcanzable, sin referencia al género (que era importante), de una educación en Oxford", explica en la intranet de Hertford cuando fue nombrada juez en 2020. Y añade: "Mi título [abogada] fue mi futuro no abriendo puertas en sí mismo sino en lo que aportó para mi perspectiva. Hasta ahora mi carrera ha sido en el Gobierno central, tanto en derecho como en política de justicia y constitución, y me han encantado todos sus dramas políticos, su entusiasmo intelectual y su enorme escala y variedad".

Los dramas políticos y de seguridad, en efecto, recorrieron las cuatro sesiones, con la presencia de Corinna, entre el 18 y el 21 de julio ante la juez Collins Rice. Ya desde el 18 de julio el caso ofreció noticias frescas. En su demanda original, Corinna zu Sayn-Wittgenstein, del 29 de diciembre de 2020, la examante de Juan Carlos I no cuantificaba la indemnización por daños y perjuicio, pero en privado se hablaba de una cifra de varios millones. Con todo, en sus alegaciones para las audiencias del 18-21 de julio, los abogados de Corinna entregaron a los de Juan Carlos I y al tribunal la cifra concreta: 126 millones de libras equivalentes a 146 millones de euros. De dicha cantidad total, 112 millones de libras (129 millones de euros) corresponderían a la pérdida de ingresos y negocios (lucro cesante) a raíz de los daños a su salud mental (por la persecución, seguimiento, hackeo de teléfonos, entrada en sus domicilios y desprestigio ante sus clientes) que condujeron al cese de su actividad como “consultora estratégica” en 2015. Fue el abogado del rey emérito, Adam Volansky, el primero en exponer, quién informó de esa cantidad, al tiempo que calificó como “no realista” la posibilidad de ganar si el juicio se llevase a cabo, un juicio que, dijo, no debe llevarse a cabo para lo cual la demanda debería ser desestimada sumariamente [strike out application]. En la réplica, Jonathan Caplan, representante legal de Corinna [59 años] señaló: “La sugerencia planteada en nombre de Juan Carlos I [85 años] de que la demanda es algo abusiva porque está dirigida a acosar a un débil anciano hombre de Estado es infundada y temeraria”.

Collins Rice, que ha sido galardonada con la orden del Imperio Británico, pues, está redactando la sentencia. Existe en el mundillo judicial británico expectativa por conocer los razonamientos de una abogada con treinta y cinco años de servicio en la administración política y parlamentaria para el caso Corinna zu Sayn-Wittgenstein -vs- Juan Carlos Alfonso Víctor María de Borbón y Borbón. Y aunque no sea el punto final, supondrá, se cree, un fuerte precedente en la demanda.