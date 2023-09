Pacto entre Podemos-IU y Vox para gobernar en un municipio de Cáceres

Podemos-IU ha culminado el pacto con Vox al aprobar este lunes por la noche en sesión plenaria la liberación (parcial) de los 2 ediles de Vox que configuran la corporación municipal, y obtener así la mayoría absoluta que necesita para gobernar a lo largo de la presente legislatura.

Número de concejales

Tras las elecciones del pasado mes de mayo, el arco municipal en Montehermoso se distribuyó de la siguiente manera: el PSOE perdió la alcaldía y obtuvo 4 ediles; Podemos-IU ganó las elecciones con 5 ediles, el PP obtuvo 2 concejales y Vox otros 2. La mayoría absoluta se establece en 7 ediles.

Rechazo de Podemos Extremadura

Podemos Extremadura rechaza rotundamente el acuerdo de Gobierno en Montehermoso y se desvinculará de Unidas por Montehermoso si no rectifica su decisión

Podemos Extremadura muestra su rechazo más absoluto al acuerdo de Gobierno que se ha producido este lunes en Montehermoso entre Unidas por Montehermoso y Vox, que significa incorporar en funciones delegadas de alcaldía a dos concejales del citado grupo ultraderechista.

Para el Consejo Ciudadano de Podemos Extremadura, el máximo órgano de dirección regional, no tiene justificación alguna este acuerdo profundamente contrario a nuestra línea política. Tras escuchar las explicaciones por parte del grupo municipal nos reiteramos en nuestro rechazo a dicho acuerdo, porque la gobernabilidad del municipio y el bloqueo del municipio por la oposición no puede justificar esta decisión. Hay limites que no podemos traspasar.

Por todo ello, el Consejo Ciudadano quiere hacer constar ante su militancia, ante los medios de comunicación y ante la sociedad en general que:

Primero, Podemos Extremadura rechaza cualquier tipo de acuerdo o liberación de personal que procedan de Vox o de tránsfugas de dicho partido.

Segundo, que ninguno de los cinco concejales de Unidas por Montehermoso son militantes de Podemos Extremadura.

Tercero, que desde Podemos Extremadura se ha intentado que dicho acuerdo no se llevara a efecto, manteniendo contactos tanto con representantes de nuestra organización como con miembros de Izquierda Unida Extremadura y también del Partido Socialista.

Cuarto, que Podemos Extremadura estudia la apertura de expediente sancionador a aquellos militantes de Podemos que hayan alentado dicho acuerdo.

Quinto, que desde nuestra organización tenemos absolutamente claro la imposibilidad de llegar a acuerdos con un partido fascista como Vox ni con sus representantes.

Sexto, que nuestra organización no ha llegado ni llegará a acuerdos con tránsfugas de ninguna organización y muchísimo menos de la extrema derecha.

Por todo ello, Podemos Extremadura insta a la coalición Unidas por Montehermoso y a su grupo municipal a dejar sin efecto este acuerdo y las delegaciones de Alcaldía, así como el acuerdo de liberación de los dos concejales. En caso contrario, Podemos Extremadura se desvinculará de la coalición local y romperá relaciones con esta. Asimismo, aunque entre los concejales de la coalición no figuran representantes de Podemos, instamos al Círculo local a desvincularse de la coalición local en tanto no se deje sin efec