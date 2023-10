El PSOE ya tiene su foto con Carles Puigdemont. Un paso exigido por los posconvergentes para escenificar el pacto de investidura. El secretario de Organización, Santos Cerdán, se ha desplazado este lunes a Bruselas para reunirse con el expresident catalán, prófugo de la justicia, y acercar el acuerdo de investidura, que se prevé inminente tras este encuentro. A la reunión, que se celebró en las dependencias que los diputados de Junts per Catalunya/Lliures per Europa tienen en el Parlamento Europeo, acudieron el secretario general de Junts per Catalunya, Jordi Turull, la presidenta del grupo del PSOE en el Parlamento Europeo, Iratxe García-Pérez, y el jefe de la delegación socialista en el Parlamento Europeo, Javier Moreno.

Según fuentes de ambos partidos, todos los interlocutores han coincidido "en destacar el buen ambiente del encuentro y han constatado que dichas negociaciones avanzan en la buena dirección". Por ello, según insisten las mismas fuentes oficiales, se han emplazado a seguir hablando en los próximos días. Este encuentro presencial se ha querido enmarcar "en las conversaciones que mantienen ambos partidos para las condiciones de una eventual investidura y reelección del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez". Esto es, una reunión entre partidos sin componente institucional. Fuentes de Ferraz insisten en que la negociación se desarrolla “entre partidos y grupos parlamentarios, no entre gobiernos”. Los socialistas tratan de rebajar así al ámbito orgánico los posibles gestos al independentismo durante las negociaciones. Después de que el propio Sánchez no descartase mantener una conversación telefónica con el expresident de la Generalitat, desde la dirección del partido matizaron que en cualquier caso sería siempre en calidad de secretario general del PSOE y candidato a la investidura. En ningún caso como presidente del Gobierno en funciones. La escenificación de este acercamiento coincide con un momento en el que los socialistas quieren acelerar el ritmo de las negociaciones para fijar en los próximos días la fecha de investidura. Ferraz apuesta por fijar la fecha de investidura en la semana del 6 de noviembre para acudir al congreso del Partido Socialista Europeo (PES), que se celebrará ese fin de semana en Málaga, con Pedro Sánchez investido. De cerrarlo un pacto “global” en los próximos días con los socios potenciales, fuentes de la dirección del partido avanzan que a finales de esta misma semana, la presidenta del Congreso, Francina Armengol, podría anunciar una fecha. Después de que la princesa Leonor jure mañana la Constitución en el Congreso, en cualquier momento se podría precipitar el proceso de la investidura, según señalan las mismas fuentes de la dirección. La fecha idónea para los socialistas será el próximo 8 de noviembre, con mayoría absoluta en primera votación, tras iniciar el debate el día antes. El precedente de Yolanda Díaz La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ya se abrió el camino al reunirse con Carles Puigdemont el pasado 4 de septiembre en el Parlamento Europeo. Un encuentro que se produjo en calidad de líder de Sumar. Sin representar al Ejecutivo. A pesar de ello, los socialistas se desvincularon y hasta lo criticaron en privado por considerarlo un gesto prematuro que no beneficiaba su estrategia negociadora. Se afeó entonces una búsqueda artificial de protagonismo, al tiempo que se manifestaba incomodidad ante una decisión de Díaz “por su cuenta y riesgo”. En el contexto de las negociaciones, el presidente de la ejecutiva del PNV, Andoni Ortuzar, también acudió recientemente a Waterloo para entrevistarse con Puigdemont. El PSOE quiere acotar tanto los gestos como las negociaciones al ámbito de la política partidista, sin implicaciones institucionales. Otra cosa, avanzan fuentes de la dirección, son los hipotéticos acuerdos a los que lleguen. Sobre todo, en materia de financiación o de traspasos de competencias, que sí se materializarían entre gobiernos. El marco de la negociación entre partidos, sin embargo, podría extenderse para dar entrada a Junts en un nuevo formato de la mesa de diálogo. Asimismo, facilitaría el encaje de su exigencia para establecer “un mecanismo de mediación y verificación” de los compromisos que se puedan adoptar. La figura del relator, con un perfil internacional, fue el principal elemento que dinamitó las negociaciones de Sánchez con ERC y Junts para aprobar los presupuestos de 2019, precipitando un adelanto electoral. Defensa de la amnistía El encuentro se produce apenas 48 después de que Pedro Sánchez defendiese por primera vez la amnistía. Lo hizo ante la dirección de su partido, durante el Comité Federal celebrado en Ferraz el pasado sábado. Sánchez se esforzó por justificar su giro respecto a una norma que hasta del 23-J situaba fuera del marco constitucional. Por un lado, se apoyó en el mandato de las urnas de “frenar” a un ejecutivo de PP y Vox, y con hasta 56 diputados que reclaman una ley de amnistía. “El programa electoral solo puede ser idéntico al programa de investidura cuando uno vence por mayoría absoluta”. No es el caso y para lograr la investidura se deben incorporar las demandas de otros grupos, asumió. Por otro lado, aludió a la situación en Cataluña. Antes y después del 23-J. Un territorio donde el PSC fue primera fuerza, obteniendo 19 diputados y logrando más votos que todos los partidos independentistas juntos. La "prueba" de que la política territorial desplegada en la comunidad autónoma, empezando por los indultos a los líderes independentistas condenados por el referéndum del 1-O, "ha tenido un efecto mayor del que podía suponerse". Es decir, lejos de alimentar al independentismo, como afirma la derecha, las iniciativas de "reencuentro" sirven para que el apoyo a estas formaciones disminuya, según su tesis.