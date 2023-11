CC se faja en explicar su apoyo a Sánchez como “la mejor opción” para Canarias

Coalición Canaria (CC) se emplea a fondo en explicar el pacto que firmó el viernes con el PSOE para apoyar la investidura de Pedro Sánchez a cambio de importantes medidas y recursos económicos para las Islas a lo largo de la legislatura, que fija en más de 1.100 millones anuales y unos 3.500 en tres años. A dos días de la sesión (el miércoles y jueves de esta semana) en la que el compromiso nacionalista se materializará en primera instancia con el ‘sí’ de su única diputada en el Congreso, Cristina Valido, al candidato socialista, y con la resaca de las multitudinarias manifestaciones convocadas por el PP contra la amnistía a los independentistas catalanes del ‘procés’, los dirigentes de CC asumen que tienen que hacer “mucha pedagogía” ante su electorado para justificar ese acuerdo sobre el que la propia Valido dijo que se firmó “con la cabeza más que con el corazón”.

Esta necesidad de explicación es asumida por la formación nacionalista como una consecuencia directa de su rechazo a la amnistía por tratarse de algo “inmoral”, y convertida además inicialmente como “línea roja” para el apoyo de CC a la investidura de Sánchez. Pero considera que, visto el contexto en que se va a producir la reelección del líder socialista y las “consecuencias prácticas para Canarias” de no apoyarle, queda claro que el acuerdo con el PSOE es “la opción más racional” más allá del riesgo político que suponga para la propia formación isleña.

Los nacionalistas reconocen de entrada que votantes o simpatizantes suyos hayan acudido a las manifestaciones contra la amnistía del domingo en las dos capitales canarias, entre otras cosas porque ellos mantienen que son contrarios a esa medida de gracia, como queda explícitamente recogido en el acuerdo con los socialistas. Pero niegan en todo caso que fueran votantes de CC o del PP quienes pidieran a la dirección popular en esas concentraciones la ruptura del pacto regional que les une en el Gobierno de Canarias y en otras instituciones de las Islas. Así lo aseguraba este lunes el presidente de Canarias y secretario general de CC, Fernando Clavijo, quien expresó además que se sentía “tremendamente satisfecho” con el pacto político que sustenta el Gobierno de Canarias, firmado por su partido, el PP, ASG y AHI, y que su programa se está ejecutando en estos momentos “con lealtad y ajustado al compromiso” adquirido entre estas fuerzas.

“Lo que entiendo es que la gente que pide la ruptura del pacto, posiblemente, no es votante ni del PP, ni de Coalición”, afirmó Clavijo, quien insistió en que lo se pacte en Madrid por su formación política “no va a tener ningún tipo de efecto en Canarias”. También negó que existan divergencias en el seno de su formación tras el acuerdo de investidura y legislatura suscrito con el PSOE, y ha insistido en que estos pactos se tomaron por unanimidad. Pero esa unanimidad en la cúpula nacionalista que dio el visto bueno al pacto y al ‘sí’ a Sánchez no significa que no se hayan producido debate interno e incluso voces alertando del riesgo que supone, como la de la diputada regional Ana Oramas o el alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, contrarios al apoyo a Sánchez.

"Lo pactado en Madrid no va a tener ningún tipo de efecto en Canarias”. Fernando Clavijo - Presidente de Canarias

“Obviamente, en los partidos políticos hay personas que pueden pensar que se ha podido hacer de una manera o de otra, pero en los órganos del partido (los acuerdos) se han tomado por unanimidad. O sea, que dentro de CC no hay ningún tipo de dificultad, ni de diferencias”, según explica Clavijo. Valido lo explica de otra manera: “El debate siempre existe, y en CC nunca se evita ningún debate. Se puede haber producido puntos de vista diferentes en los comités insulares sobre qué hacer en la investidura, pero los secretarios insulares han trasladado a la Comisión Ejecutiva el sentir del partido en cada isla y la decisión se ha adoptado por unanimidad”, afirma la diputada.

“A medida que la gente va conociendo el acuerdo y el contexto en el que se produce se dará cuenta de que esta era la mejor opción para Canarias, porque Sánchez iba a ser presidente con o sin nuestro voto” Cristina Valido - Diputada de CC en el Congreso

Valido reconoce no obstante que “ahora hay que hacer mucha pedagogía” sobre el pacto con el PSOE en dos sentidos complementarios; que lo conseguido es muy importante para Canarias y “para el bolsillo de todos los canarios y canarias”, y que mantienen su rechazo a la amnistía, a cuya proposición de ley presentada este lunes en el Congreso votarán en contra. “No claudicamos ante la amnistía”, insiste ante el intento del PSOE para que el acuerdo incluyera un cambio de posición de CC en este sentido. La diputada tinerfeña resalta que “a medida que la gente va conociendo el acuerdo y el contexto en el que se produce se va dando cuenta de que esta era la mejor opción para Canarias porque Sánchez iba a ser presidente con o sin nuestro voto”. Es por tanto, asegura la diputada, “la posición más racional”. “Cualquier otro escenario hubiera sido muy perjudicial para Canarias”, recalca asegurando también que el PSOE asume de manera implícita el cálculo de CC sobre el importe de las medidas del acuerdo entre ambas formaciones.

Consignación presupuestaria

Valido destaca tanto las medidas incluidas en el acuerdo con efectos prácticos en las economías particulares y familiares, como aquellas sobre las que Canarias en su conjunto tiene planteadas frente al Estado, como el desarrollo estatutario, el cumplimiento del REF, el fenómeno migratorio y la acogida de menores no acompañados, la mejora del sistema de financiación, o la recuperación de convenios que estaban caducados o paralizados y que supondrán un gran volumen de recursos para la comunidad autónoma. Destaca en este sentido que todos estos compromisos tendrán que ir materializándose por parte del próximo Gobierno de Sánchez “desde ya” y en especial en las consignaciones presupuestarias, la primera de ellas en apenas unas semanas cuando se presenten las cuentas estatales del próximo año.

Señala en este sentido que aunque el PSOE no descartaba inicialmente asumir la abstención de CC a la investidura como una puerta abierta a la colaboración en el Congreso para el desarrollo de la agenda canaria a lo largo de la legislatura, en la recta final de la negociación los socialistas solo aceptaban el voto a favor. “No apoyar la investidura hubiera dejado a CC y a la agenda canaria fuera de la legislatura en el contexto de todas las negociaciones que se han cerrado sobre otros territorios”, recalca la diputada, que deja claro que cualquier desviación del PSOE respecto de estos compromisos liberará a CC del suyo respecto para apoyar los presupuestos o la agenda legislativa del Ejecutivo.

La portavoz de CC en el Congreso prepara ya su intervención en la sesión de investidura, probablemente del jueves, la misma en la que poco después se producirá la votación para la reelección de Sánchez con 179 votos a favor (PSOE, Sumar, ERC, Junts, EH Bildu, PNV, BNG y la propia CC) en primera votación con tres escaños por encima de la mayoría absoluta. En esa intervención Valido incidirá en los argumentos de que el objetivo político de CC es “ser útiles a los canarios” independientemente de otros debates y luchas partidistas entre el PSOE y el PP, y que el pacto con los socialistas “ha sido lo mejor que podíamos hacer por Canarias”, además de advertir a Sánchez sobre su cumplimiento sin excusas ni demoras.

Valido se expresa, por otro lado, crítica con las declaraciones de algunos dirigentes del PP cuestionando la legitimidad de la investidura de Sánchez o su efecto sobre el sistema político español. Tras expresar su respeto por las manifestaciones “siempre que sean pacíficas” y el derecho a los ciudadanos a expresar su rechazo a la amnistía, afirma que “algunos mensajes” de líderes populares sobrepasan la crítica política racional. “Es una investidura apoyada por una mayoría amplia del Congreso y no puede ser tachada de fraude electoral o deslegitimarse”, resalta Valido.