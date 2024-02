El presidente nacional del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este lunes que no transige con la amnistía a los independentistas catalanas ni tampoco con ningún tipo de indulto para los responsables del 'procés': "No acepto, ni aceptaré", ha remarcado.

En un mitin que el PP gallego ha celebrado en Marín (Pontevedra) ante más de trescientas personas, Núñez Feijóo ha afirmado: "Yo no soy Pedro Sánchez", que lleva cinco meses "intentando colarnos una amnistía ilegal". "Yo no acepto la amnistía ni la aceptaré. Yo no acepto los indultos ni los aceptaré", ha aseverado.

El líder de los populares ha pedido a su partido no "distraerse" ante los "ataques a la desesperada" de sus rivales políticos, de forma que no haya "ni un segundo de ruido" en medio de la campaña gallega. "Han llegado a decir que ahora yo estoy de acuerdo con las amnistías y con los indultos", ha proclamado.

"Nosotros llevamos cinco meses luchando contra ella y lo vamos a seguir haciendo todas las veces que sean necesarias", ha subrayado el líder del PP, que se ha mostrado dispuesto a batallar contra la amnistía en los tribunales españoles y europeos.

Los populares, según su presidente nacional, "no aceptamos lecciones de ética y moral de nadie", ha afirmado, y ha vaticinado que los demás partidos "van a seguir subiendo su tono, sus insidias y sus infamias", algo que sucederá más "cada día que pase".

Feijóo ha sostenido que "cuanto más baje el PSOE" en sus expectativas electorales "todos los aliados del multipartito" insidiarán más.

"Han llegado a decir que estoy de acuerdo con la amnistía y con los indultos porque diciendo todo eso a lo mejor alguien duda de nuestra honestidad, de nuestra honorabilidad y de todo lo que hemos hecho para defender el Estado de derecho", ha sentenciado.

El dirigente del PP ha hecho un llamamiento a los gallegos para que "cuantos más insultos, más insidias y más desesperación" respondan con "más votos, más movilización y más victorias".