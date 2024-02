"Ni el 80% del pueblo somos traficantes, ni tiramos piedras a la gente": indignación en el Ayuntamiento de Barbate

"Podría haber pasado en cualquier parte de la costa de la provincia de Cádiz. De hecho, ninguno de los detenidos son barbateños".

Lo afirma con rotundidad Paco Ponce, concejal de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Barbate, que atiende a El Periódico de España, del grupo Prensa Ibérica, con una mezcla de tristeza por lo sucedido el pasado viernes en el puerto de su municipio e indignación por la imagen que se está proyectando en algunos medios de comunicación sobre la localidad.

"Barbate es un pueblo muy humilde que se levanta muy temprano para ir a trabajar de marineros, en los restaurantes o donde sea. Pero no es cierto eso de que el 80% del pueblo se dedica al narcotráfico. Eso es rotundamente falso. Ni nos dedicamos al narcotráfico, ni le tiramos piedras a la gente", asevera Paco.

Se refiere a unas declaraciones "que hicieron los mismos familiares de uno de los fallecidos en un programa. Nosotros entendemos lo que están sufriendo y que son cosas que se dicen desde el dolor. Nosotros nos hemos volcado con lo que ha pasado. Hemos decretado tres días de luto, que es algo que ni su propio pueblo (San Fernando) ha hecho. Hemos suspendido los Carnavales y la gente se echó a la calle en una marcha espontánea. No es justo que se diga eso de nosotros, que nos dedicamos casi todos al narcotráfico. Porque no es verdad. Y quienes lo dicen caen en el sensacionalismo y el amarillismo".

25 kilómetros de costa

"Eso de que los jóvenes abandonan el colegio para dedicarse al narcotráfico es falso. Sí es cierto que tenemos un 27% de paro, pero hay una oferta educativa importante. Lo que necesitamos son más medios y más inversiones. En todos los sentidos. Tanto para atraer inversiones y conseguir que los jóvenes se queden aquí, como para controlar el narcotráfico en un municipio que cuenta con 25 kilómetros de costa".

"El suceso tuvo lugar en nuestro puerto, pero porque las lanchas se estaban resguardando aquí del temporal. Pero hemos reivindicado en muchas ocasiones más protección para nuestro puerto. Antes contábamos con una pareja permanente de la Guardia Civil. La garita sigue allí, pero ahora sólo está protegida en verano. Necesitamos un incremento de medios en ese sentido. Con más presencia tanto de la Guardia Civil como de Vigilancia Aduanera", sostiene el concejal.

Ponce escenifica la falta de presencia policial en su municipio explicando que "las planeadoras de los narcos que se encontraban en el puerto resguardándose del temporal eran visibles a simple vista, las podía ver cualquiera desde el paseo marítimo. Y la lancha de la Guardia Civil que fue arrollada por los narcos no estaba en Barbate. Llegó por tierra. Vino de Algeciras, con el Grupo Especial de Actividades Subacuáticas. Aquí no había nada".

ZES

Ponce también pide "que Campo de Gibraltar sea considerado Zona de Especial Singularidad, que es algo que hemos pedido en muchas ocasiones" y critica además "la actitud del ministro Marlaska, que precisamente había dicho en Algeciras que todo estaba controlado y justo después sucedió esto. Fue muy desafortunado".

Ponce ahonda en que "el desmantelamiento de la unidad de élite OCON Sur fue otro gran error del gobierno. Con aquella unidad se consiguió que los narcos notasen el aliento de las fuerzas de seguridad en la nuca. Pero la eliminaron y ahora está la situación como está. Pero no es algo exclusivo de Barbate. El narcotráfico es un problema en todo el Campo de Gibraltar".

Ponce insiste en que la gente del municipio no tuvo nada que ver en el suceso que acabó con la vida de los dos guardias civiles Miguel Ángel González Gómez y David Pérez Carracedo. "Los únicos eran los que estaban jaleando mientras grababan. Y creo que no eran conscientes de lo que estaba sucediendo. De que era algo como que gritaban porque veían un juego del gato y el ratón. Pero me alegro de que la Fiscalía abra diligencias para identificar a los que había allí".

El equipo de gobierno mantendrá esta semana "una reunión de urgencia con los altos mandos de la Guardia Civil y con la Subdelegación de Gobierno. Vamos a solicitar más medios, humanos y materiales. Pero le pedimos a la gente que siga viniendo a Barbate y hable con los barbateños. Verán que somos un pueblo acogedor de gente trabajadora. No es justo que pague todo el pueblo por cuatro desgraciados".