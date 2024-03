Koldo afirmó haber entregado al cabecilla de la trama "la llave de José Luis Ábalos"

Si José Luis Ábalos pensaba que lo peor había pasado con la declaración en la Audiencia Nacional como imputado de su exasesor Koldo García Izaguirre, ahora comprobará cuánto equivocado podía estar. En el procedimiento su nombre aparece con cierta frecuencia e incluso el juez Ismael Moreno llega a calificarle de "intermediario" en sus resoluciones. En una conversación entre Koldo y el subteniente de la Guardia Civil José Luis Rodríguez -también imputado- comentan que le han entregado al considerado cabecilla de la trama, Juan Carlos Cueto, "la llave de José Luis Ábalos".

Se trata de una comida que mantuvieron ambos en el restaurante 'La Chalana' el pasado 10 de enero. En él José Luis Rodríguez -considerado "clave" para que la trama se introdujera en el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible (MITMA), gracias a que está destinado en la zona de Nuevos Ministerios- advierte a Koldo respecto a Cueto, del que se queja que se embolsó 20 millones de euros a través de los contratos firmados con la Administración para la venta de mascarillas y no accede a darles los 200.000 que necesitan para una nueva inversión.

En ese contexto, Rodríguez afirma: "Para empezar, yo le di todo a Juan Carlos, le di todo a Juan Carlos, él tiene la llave, no me puede traicionar porque si no..." La frase la concluye Koldo García: "Ya, ya... La de José Luis Ábalos". Previamente, el guardia civil afirma que Cueto ganó "20 millones y no quiere poner 200.000. ¡Ya vale! Y mi reputación y la de él está en juego".

Durante la charla, José Luis Rodríguez dice que no se fía de Cueto. "¿Tú te fías de él? Mírame a los ojos, ¿te fías de él?", le pregunta a Koldo, que responde: "No, no, no es de fiar". Añade, para explicarlo, que permite que él "ande metido en un jardín", cuando a "él le han dado 20 millones".

Los guardias civiles reiteran en su informe que en el restaurante preferido de Koldo hay mucho ruido ambiente por lo que no pueden transcribir todas sus palabras, pero lo que consiguen rescatar incide en la idea del desagradecimiento del responsable de hecho de Soluciones de Gestión y Apoyo a las Empresas, que obtuvo ingresos por más de 53 millones de euros solo con los contratos para la compra de mascarillas firmados con Transportes, Canarias y Illes Balears.

Tanto es así que el fiscal Anticorrupción que presentó la querella que dio origen al procedimiento en la Audiencia Nacional, Luis Pastor, apuntó a que el subteniente de la Guardia Civil defendía con la operación de las protecciones contra el covid ante un tercero la solvencia del negocio de las pizarras que tiene la trama la comarca orensana de Valdeorras, donde según los investigadores se invirtieron parte de los beneficios de los contratos de las mascarillas. En una conversación intervenida el pasado 19 de enero Rodríguez afirmaba que el principal inversor de este negocio es una sociedad que “compró todas las mascarillas de España”, en alusión a Soluciones de Gestión.

Comida con Ábalos

El día 10 de enero, Koldo indica a Rodríguez que a lo mejor luego se pasaba "José", al que los investigadores identifican con el exministro de Transportes, que ese día también visita 'La Chalana', pero en un segundo turno, para cenar con su exasesor, extremo que es uno de los que ha tenido en cuenta la unidad actuante para considerar "intermediario" a Ábalos.

"La observación de las comunicaciones y la actividad operativa realizada por la unidad actuante han permitido concluir que estos intermediarios serían José Luis Ábalos y Jacobo Pombo", afirma una de las resoluciones existentes en el sumario, aunque ninguno de los dos aparece como imputado en las actuaciones.