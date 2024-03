Puente mantiene la confianza en el subsecretario de Transportes señalado por la UCO

El subsecretario de Transportes, Jesús Manuel Gómez, fue uno de los pocos altos del ministerio que mantuvo Óscar Puente tras su nombramiento. Después de que declarase como testigo en el caso Koldo, Puente ratificó su confianza en alguien a quien decidió tener a su lado por tratarse de una persona que “hace que la maquinaria procedimental vaya con arreglo a la ley” y que tras analizar su trayectoria y currículo, valoró su “profesionalidad, compromiso y honestidad”, además de “su prestigio en la casa”. Una confianza que, según fuentes de su entorno, mantiene después de que lo señalase la UCO por declarar que el exministro José Luis Ábalos le dijo cómo confeccionar la orden de compra de mascarillas, como ha publicado El Periódico de España, del grupo Prensa Ibérica. Asimismo, la UCO apunta que entró en “contradicciones” y admitió en su declaración que entregó documentos hace tres meses a Koldo García, el asesor del exministro José Luis Ábalos ahora investigado.

Fuentes de la cúpula del ministerio insisten en que no les temblará en pulso en ordenar más ceses, después de hacerlo con secretario general de Puertos del Estado, Álvaro Sánchez Manzanares. Sin embargo, no ven razones por el momento y argumentan que los documentos supuestamente proporcionados a Koldo García “estaban colgados en la web del ministerio”. “Los documentos administrativos no son secretos”, añaden para concluir que “no vamos a cesar sin motivos”. Con todo, y a la espera de cómo avancen las negociaciones, no se cierra la puerta a ordenar más destituciones en el ministerio que fue en 2020 el epicentro de la trama de comisiones ilegales en la compra de mascarillas durante la pandemia.

“Esperaremos a tener la suficiente información e iremos tomando las decisiones que correspondan en cada momento”, aseguraba este miércoles Puente en declaraciones a los medios antes del acto de clausura del II Congreso de Movilidad Inteligente y Sostenible 'El futuro de la movilidad sostenible. Horizonte 2030', organizado por Prensa Ibérica. Como ahora, el titular de Transportes rechaza poner la mano en el fuego por otros altos cargos para insistir en que “a medida que tengamos más luz iremos tomando decisiones”. De hecho, más allá de las investigaciones judiciales, el ministro ha puesto en marcha una auditoría interna para dilucidar posibles responsabilidades en su ministerio.

El actual subsecretario del Ministerio de Transportes señaló durante su declaración ante la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en el marco de la investigación del caso Koldo que fue el propio exministro José Luis Ábalos quien le dijo que confeccionara la orden para que "por parte de Puertos del Estado" se adquirieran 8 millones de mascarillas para que se repartieran a profesionales del transporte y personal dependiente de las entidades locales autonómicas.

Destitución en Puertos del Estado

El cese de Manzano, según explicó el ministro, no se produjo por contratar con la empresa investigada en la trama, sino porque “su narración no se corresponden con la realidad”, por “no ser honesto con los hechos sucedidos”. Como adelantó este diario, los dirigentes de Puertos del Estado ocultaron a Hacienda su relación con el comisionista de la trama Koldo, Víctor de Aldama. Esta conclusión se desprende del informe que la Oficina Nacional de Inspección del Fraude (ONIF), un organismo dependiente de la Agencia Tributaria, entregó el pasado 2 de febrero al juez que instruye el caso en la Audiencia Nacional.

La investigación desarrollada por la Unidad Central Operativa (UCO) determinó que el alto cargo destituido en Puertos del Estado había mantenido diferentes contactos con Koldo García Izaguirre; al mismo tiempo que intercambió mensajes con el "comisionista facilitador" de la red corrupta, Víctor de Aldama, que fructificaron en un contrato de 20 millones de euros para la compra de mascarillas.