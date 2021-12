La época navideña siempre trae consigo momentos muy especiales para pasar en familia, como las películas temáticas sobre las fiestas que son ideales para ver en nuestro sofá con un bol de palomitas y una manta bien calentita. Netflix ha incorporado recientemente a su catálogo 'David y los elfos', un filme que ha hecho que los padres pongan el grito en el cielo en sus redes sociales al desvelar los secretos más grandes de la Navidad, como que Papá Noel no existe y son los padres. Un hecho que hace que este contenido no sea la opción más conveniente para ver con nuestros hijos.

Muchos papás y mamás desean que la inocencia de los niños que creen en Papá Noel y los Reyes Magos dure lo máximo posible, y esta comedia de origen polaco dirigida por Michael Rogalski puede tambalear esta ilusión y crear confusiones, además de crear un momento muy incómodo entre los niños y sus progenitores. Además de protestar, los padres también aconsejan verla o bien con niños más mayores o bien solos, pero siempre alerta de que en ella se va a desvelar contenido sensible para los más pequeños.

Argumento de “David y los elfos”

La historia de esta película tiene un buen punto de partida, un elfo está saturado de su trabajo y decide viajar al mundo real para disfrutar de la Navidad en compañía de su nuevo amigo niño. Pero en el mismo tráiler podemos ver uno de los puntos que justifican las protestas de los padres, y es donde un padre le dice a su hijo pequeño: “David, nada de mentiras. Papá Noel no existe. No existen los elfos”. Además, en otro momento del filme se revela que el Ratoncito Pérez tampoco es de verdad. La historia entre el niño y los elfos va un poco más allá, y la forma en la que se habla de Santa Claus y los personajes que lo rodean podría no ser la más adecuada para los usuarios más pequeños .

Los que tengáis peques de menos de 10 años y Netflix, ojo con la peli David y los Elfos de Netflix, que trae "premio" con spoiler sobre los Reyes Magos y el Ratón Pérez. La categoría por edades de esta película es 0+. pic.twitter.com/0YKCNWqFuT — Alejandro Valdezate (@valdezate) 16 de diciembre de 2021

No se trata de una frase aislada en un diálogo, son varios los momentos en los que Netflix pone toda la ilusión de los pequeños en riesgo. Por este motivo los padres y madres animaron a esta plataforma a revisar el rating de la película para evitar problemas mayores. Actualmente es la cuarta más vista de la categoría infantil de Netflix, y tiene la calificación 0+, esto quiere decir “apta para todos los públicos”.