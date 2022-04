El director de cine Daniel Guzmán, que estrena este viernes 1 de abril en las salas la comedia 'Canallas' ha defendido la importancia de no poder límites al humor porque, a su juicio, "los límites dependen de la educación y de la elegancia". "Los límites de humor no deben de estar censurados, porque sino no hay humor. Estamos en una época de corrección absoluta", ha sentenciado en una entrevista a Europa Press.

Preguntado sobre la polémica entre Will Smith y Chris Rock en la 94ª edición de los premios de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de Hollywood, en la que el actor abofeteó en directo al presentador después de que el cómico hiciera una broma sobre su mujer, que sufre de alopecia, Guzmán ha asegurado que "lo más desafortunado" es "ejercer la violencia en defensa de un chiste más o menos acertado". "Para eso está el propio diálogo, para defender un mal chiste", ha matizado Guzmán, que ha argumentado que "no se puede justificar la violencia que ejerció" Will Smith. Además, ha añadido que este hecho ha producido un debate "muy peligroso" a la hora de justificar un acto violento como es el de "agredir a una persona". Sobre su película 'Canallas' -una comedia protagonizada por Joaquín Gonzalez (Joaquín), Luis Tosar (Luismi) y el propio Guzmán (Brujo) que se estrenó en el Festival de Málaga- el director ha lamentado que la comedia está infravalorada en los premios. "Parece que hacer reír es muy fácil" pero es "mucho más complicado que un drama", ha asegurado. "En un drama tienes otras apoyaturas, tienes otros elementos y otras herramientas como la música", ha señalado. De esta forma, ha destacado que "la risa es espontánea" y, si se consigue ,"es el resultado de mucho trabajo y muy valorable". "La risa es un bien necesario que nos ayuda a canalizar, en un contexto en el que vivimos con unas circunstancias y unas necesidades, y para mí la risa siempre es necesaria. Y ahora en con todo lo que existe a nuestro alrededor --una guerra, una carestía de la vida, una dificultad incluso para llegar a fin de mes--, pues hay que reírse", ha defendido. El cine como herramienta social y educativa Sobre la situación actual, ha comentado que "el cine es el ocio más barato" y ha agregado que los que "más han sufrido" con la pandemia han sido las salas de exhibición. "Cuando volvamos a la normalidad, yo creo que eso se va a ir recuperando poco a poco", ha reflexionado. Sin embargo, ha lamentado que con "el contexto social debido a la guerra, a la subida de la luz y la subida de la gasolina", la gente que vive "día a día" prescinde de "bienes de consumo" como ir al cine. En cualquier caso, Guzmán ha animado a los espectadores a que "sigan viendo películas en una sala de cine". "Con una pantalla grande, con un sonido profesional, con unos guiones y unas interpretaciones maravillosas que a veces consiguen transformarte como individuo", ha apostillado. "A mí el cine me ha cambiado la vida, me ha dado otra perspectiva, me ha invitado a la reflexión, es una herramienta social y educativa maravillosa", ha concluido.