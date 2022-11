Es probablemente la mejor comedia española del año. "El cuarto pasajero", de Álex de la Iglesia, es de esas películas que se recomiendan con el boca a boca, más allá de que las críticas de los expertos expongan sus bondades y defectos.

Se trata de una estrambótica "road movie" en versión Blablacar, donde el cineasta plasma con sabiduría muchos usos y costumbres patrios. La fórmula funciona gracias a un guion ágil y sin tiempos muertos y, sobre todo, por un reparto que funciona de forma fantástica en bloque pero también individualmente.

Un rápido resumen del argumento antes de desvelar el guiño alicantino que se puede ver en la película. Alberto San Juan da vida a Julián, un divorciado cincuentón que comparte su coche con desconocidos y con una pasajera habitual Lorena, interpretada por Blanca Suárez, para subir (o bajar) de Bilbao a Madrid y viceversa.

Él está enamorado de ella y quiere aprovechar el trayecto para declararle su amor, pero los dos pasajeros que completarán ese viaje, a cargo de Ernesto Alterio y Rubén Cortada, no eran como él esperaba. El primero es todo un personaje, en toda la dimensión de la palabra, mientras que el segundo es un apuesto vividor que rápidamente atrae la atención de Lorena.

Sergio, que así se llama el personaje de Rubén Cortada tratará de conquistar a la joven haciendo uso de su atractivo físico y una filosofía de vida a lo "carpe diem". Él, copropietario de un restaurante de cocina innovadora, asegura en un momento de la cinta, prefiere ganar la mitad y disfrutar el doble.

En uno de sus intentos de ligar con Lorena, le indica que tiene un yate atracado en Jávea y que la invita a pasar el fin de semana navegando.

Si ella acepta o no, no te lo desvelamos. Lo que sí resulta curioso es que Blanca Suárez en la vida real es una asidua visitante de la provincia, y en particular de esta localidad costera de la Marina Alta. De hecho, hasta hay fotos suyas a bordo de un yate con amigos en Xàbia:

¿Acaso fue ella quien sugirió cambiar ese detalle del guion para citar a su querida Xàbia?