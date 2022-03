'La protegida': la mejor asesina del mundo

El filme podría estar mejor. Y también ser peor. Tiene un buen personaje, pero no una sólida historia. Navega entre considerables lugares comunes e intenta conciliar en todo momento cierta severidad dramática con las escenas de acción y violencia. Es espectacular y a ratos comedido, incluso reflexivo, o lo pretende. Lo dirige un cineasta capaz de muchas cosas, y no todas buenas: a Martin Campbell le debemos algunos entretenidos títulos de James Bond como ‘Goldeneye’ y ‘Casino Royale’ y las dos películas de El Zorro protagonizadas por Antonio Banderas, y también fiascos como ’Linterna verde’. Demasiado académico y complaciente, Campbell no era el realizador adecuado para sacarle más partido a esta estereotipada historia. En sus manos, se queda como un ‘thriller’ que en algunos momentos roza lo vulgar y en otros resulta juguetón o interesante.

'La protegida' relata la historia de una joven vietnamita que, a los cuatro años, vio morir a toda su familia y ya entonces se tomó cumplida venganza. Protegida por el mercenario que encarna Samuel L. Jackson como si se tratara de un divertimento, la niña crece, adquiere los rasgos de la actriz Maggie Q y se convierte en una más que aplicada asesina a sueldo que debe volver a encauzar los caminos de la venganza. Nada nuevo, desde luego, pero resuelto con cierta pericia, aunque, por ejemplo, a la ambigua relación de atracción/enemistad entre la protagonista y el refinado mercenario que encarna Michael Keaton podría habérsele sacado muchísimo más partido.