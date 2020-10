Hace apenas unos años el ramen era un auténtico desconocido en nuestro país, pero debido a la introducción en nuestras vidas de la comida japonesa, son pocos los que no lo conocen todavía. Esta sopa, adoptada por los japoneses de los chinos, ha conquistado el mundo y si aún no la has probado, ya va siendo hora de que pongas remedio al asunto.

Un buen cuenco de ramen se define por sus cuatro elementos básicos: el caldo, los condimentos, los fideos y los toppings. Sin duda, un plato que alimenta cuerpo y alma, que está cargado de sabores y que es reconfortante y nutritivo.

Hay muchísimas variedades en cuanto a ingredientes y preparación. Aunque su versión instantánea es muy popular, el ramen es en su origen una receta de cocción muy lenta, de las que necesitan mucho mimo y dedicación. Por ello, te ofrecemos una versión de la receta simplificada al máximo, de forma que sea fácil y rápida de preparar.

Ingredientes:

- 200 g de panceta

- Cilantro

- 1 puerro

- 1 zanahoria

- Cebollino

- Aceite de oliva

- 1 litro de caldo de pescado

- 1/2 litro de caldo de pollo

- 500 g de pollo

- 250 g de huesos de vacuno

- 50 g de pasta de chile

- 50 g de alga kombu

- 100 g de setas shiitake

- 50 cl de salsa de soja

- 2 huevos

Elaboración:

Para empezar, ponemos en una cazuela grande la zanahoria pelada, el puerro, las algas, las setas shiitake, el cilantro, el pollo troceado, los huesos de vacuno, la salsa de soja, la pasta de chile, el caldo de pescado, el caldo de pollo y 3 litros de agua, y dejamos que se cocine durante 1,5 horas desde que rompe a hervir. Muy importante retirar la espuma de la superficie cada vez que salga.

Por otro lado, preparamos los huevos escalfados. Cortamos un trozo de papel film y lo colocamos sobre un cuenco pequeño o taza, de manera que cubra todo el fondo y sobresalga. Vertemos dentro un chorrito de aceite de oliva y cascamos el huevo. Cerramos el papel film envolviendo dentro el huevo y lo atamos con una cuerdita o con otro trozo de papel film estirado. Ponemos abundante agua en un cazo al fuego y cuando rompa a hervir, introducimos los huevos. Dejamos que se cocinen 5 minutos y los retiramos del cazo. Los pasamos a un bol grande con hielos y sal para romper la cocción y les retiramos el papel film que los envolvían. Reservamos los huevos para más adelante.

Una vez se haya cocinado el caldo del ramen, reservamos las setas, ya que las utilizaremos como acompañamiento del ramen, desgrasamos, colamos el contenido y lo ponemos al fuego de nuevo. Añadimos los fideos japoneses y dejamos cocer. Mientras tanto, en una sartén doramos la panceta, que habremos troceado previamente, con un poco de cebollino picado.

Una vez tengamos todos los ingredientes cocinados, es hora de emplatar. En un bol colocamos unos trozos de panceta, un huevo, las setas shiitake y los fideos japoneses. Espolvoreamos un poco de cebollino picado e incorporamos el caldo.