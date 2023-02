Serán incontables las veces que te has ido a la cama renunciando una noche más a tus sueños por la falta de capital o porque piensas que para hacerlo en grande necesitas mucho dinero. Sin embargo las cosas no tienen por qué ser así siempre.

Esta es la historia de The Boss Burgers, y de cómo sus inicios son un ejemplo de que el único limitante para crecer es creer y trabajar duro por ello. «Todo empieza cuando buscaba mi primer empleo. No había muchas opciones para un chico de 18 años sin nada de experiencia, sin embargo, encontré una oportunidad en la cadena de hamburguesas más grande del mundo. En un abrir y cerrar de ojos, pasaron cuatro años, escalé varias posiciones en la compañía, y tuve una experiencia increíble. Allí despertó mi amor por la comida rápida, el buen servicio, la calidad y el trabajo duro. Me prometí un día hacer mis propias recetas, mejorando lo que había por mejorar y entregando siempre la mejor experiencia», relata Luis Guevara, el fundador de The Boss Burgers.

De esta forma fue como Luis abrió un negocio de hamburguesas, que no solo forma parte de una tendencia actual si no de un sueño que hoy cumple un poco más de ocho meses desde que se puso en la parrilla la primera carne. Como el capital para empezar era limitado, encontraron la solución alquilando la cocina de un restaurante en horas que no estaba siendo operativa, por lo que inicialmente no habría que pensar en costosos equipos, locación o suministros. El esfuerzo tenía que ir encaminado a crear una marca atractiva, novedosa y de fácil recordación, comprar los insumos necesarios para operar el fin de semana y hacer de las redes sociales su mayor aliado en esta conquista. Testear el mercado los primeros meses, recibiendo recomendaciones, alineando expectativas y fortaleciendo procesos les permitió comprobar que era un producto viable, y que sin duda las personas preferían.

«Los clientes día con día crecían, buscaron un nuevo local propio con espacio para sus comensales, en el barrio Altabix (Elche), en una de las mejores ubicaciones de la ciudad», explica Luis. «Aunque al empezar contaba solo con un poco más de cuatrocientos euros, vengo pensando y probando estas recetas desde hace más de 10 años, y hasta hace poco decidí lanzarme al agua, con algo de miedo, pero seguro de que en este camino no existe limitante más grande que no crecer y que puedes hacer realidad tu sueño. El primer paso es soñar. Y el segundo es creer».

The Boss Burgers es una hamburguesería que conserva esos toques americanos que tanto caracteriza estos productos, y que te hace recordar con su sabor a algunas de las hamburguesas más emblemáticas de las más recordadas marcas de comida rápida. Este mes están de lanzamiento con su nueva burger de temporada, y además trabajan en un sistema de fidelización de clientes que pronto darán a conocer.

Ubicación de The Boss Burgers

Calle Orihuela 9, Elche

Tlfn: 641 39 89 33

Instagram