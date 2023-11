Si te apetece rematar alguna comida con un postre suave y agradable y te has encontrado con problemas con muchas recetas debido a que no son aptas para veganos, te va a encantar lo que te traemos hoy. Este flan de chocolate y caqui va aún más allá y se encuadra en el marco de lo crudivegano, y, además, se realiza con ingredientes integrales.

Al estar basado en fruta, se trata de un postre nutritivo y muy sano, y la combinación de sabores al incorporar el chocolate es realmente deliciosa. Además, nada te impide 'tunear' la receta a tu antojo para añadir algún ingrediente o recubrirlo con un 'topping' de tu elección.

La repostería vegana tiene más ventajas que simplemente la menor cantidad de calorías. Por supuesto, resulta más ligera que la tradicional, y presume de estar libre de colesterol y grasas saturadas. Pero es que, además, no usa huevos, de forma que aguanta mucho más tiempo fresca y conserva mejor la humedad. Y, evidentemente, no usar leche nos garantiza que no vamos a tener problemas en forma de alergias o intolerancias a la lactosa.

Esta es la forma en la que elaboraremos nuestro flan de caqui y chocolate:

Ingredientes

Caquis (deben estar muy maduros): 350 gramos (pesados después de pelarlos)

Cacao en polvo: 5 cucharaditas

Aunque se puede modificar la receta al gusto, es recomendable incluir media cucharadita de extracto de vainilla

Preparación