Pasión por la comida, experiencia en cocinas profesionales y espíritu empresarial han sido la clave del éxito para el proyecto gastronómico Distrikt 41.

Su elegante decoración, la calidad de su producto, su cocina de autor y su innovadora barbacoa convierten a este espacio en el gastrobar ideal para degustar cualquiera de la amplia gama de menús disponibles en su carta.

Menú Sorpresa para los más atrevidos

En este templo dedicado al arte del buen comer saben que hay tantos gustos como personas en el mundo, por eso cuentan con entrantes y platos adaptados a todos los paladares. Si eres de los que te gusta la innovación y dejarte llevar, el talentoso equipo de chefs ha preparado un Menú Sorpresa que despertará tus sentidos y te llevará a un mundo de delicias culinarias.

Con ingredientes de la más alta calidad, combinados de maneras creativas, los tres platos innovadores que componen el menú están diseñados para hacerte soñar.

Esta novedosa experiencia estará disponible de miércoles a sábado a la hora de comer, concretamente entre las 13h y las 16h, y tendrá un precio especial de 39€.

Presencia en Guía Michelín y Guía Repsol

Las influencias centroeuropeas y el característico toque final de brasa en gran parte de sus platos, ha conferido a este gastrobar regentado por los cocineros internacionales Danny y Joris, el privilegio de aparecer en la Guía Michelín. Sus comensales destacan la calidad de sus elaboraciones como uno de sus puntos fuertes.

Además, también han sido valorados en la Guía Repsol, donde se destaca "el empeño y el mimo que ponen en cada creación", así como "la familiaridad y hospitalidad de equipo de sala y cocina".

Menú de Primavera

La llegada del buen tiempo trae consigo el lanzamiento de un menú basado en los cambios de estación: el Menú de Primavera. Priorizando productos locales, frescos y de primera calidad, el objetivo es ofrecer a los comensales una experiencia gastronómica única, en la que conviven lo mejor de la cocina contemporánea con el toque distintivo de la parrilla.

Este menú, compuesto por 6 platos de alta calidad, incluye grandes manjares como Lubina con hinojo y jengibre, Cordero y espárragos verdes aderezados con salvia, o Lomo alto acompañado de Kim- Chi y col en punta, entre otros. Cada plato ha sido minuciosamente creado para resaltar lo mejor que la temporada tiene para ofrecer.

Este menú puede ampliarse con un steak-tartar de caviar de 10 gr, así como con un espléndido vino de su carta.

¡Disfrútalo cualquier día de la semana, para comer o cenar!

Comida para todos los paladares

El restaurante cuenta con una amplia carta a disposición de todo aquel que quiera comer o cenar cualquier día de la semana, a excepción de domingo y lunes. Cuando la reserva de la mesa es para más de cinco personas, se ofrece la posibilidad de elegir un menú cerrado adaptado a los comensales.

Esta carta incluye opciones variadas de carne y pescado. Entre los platos más destacados por los cocineros no podían faltar el salmonete con boniato y reducción de pimentón, y las ostras de barbacoa, un must have de este restaurante. También destacan el hígado de oca con espuma de pimienta blanca e hinojo, y el Ibérico, ahumado durante ocho horas. El filete está marinado con té negro y salsa de champiñones. Para finalizar la comida o cena, siguiendo los consejos de los chefs no habría mejor forma que hacerlo con su “Stroopwafel” con chocolate blanco caramelizado y nueces pecanas. Estas son solo algunas sugerencias, conoce todas las opciones en la carta completa.

Un buen plato debe de acompañarse de una buena bebida, por lo que en Distrikt 41 disponen de una gran carta de vinos internacionales, donde podrás encontrar más de 100 variedades. No dudes en pedirla cuando vayas.

Punto de partida

La pasión por la cocina y el emprendimiento llevó a estos dos chefs privados a sacar adelante este proyecto tras conocerse trabajando en una estación de esquí. Tras su amplia trayectoria profesional, ambos compartían el sueño de crear un espacio donde poder dar rienda suelta a su creatividad culinaria y crecer profesionalmente. Y así fue como nació en Alicante la apuesta gastronómica Distrikt 41.

Danny se define a sí mismo como un fanático del humo y las barbacoas. Tanto es así que fue jefe de cocina de una de las empresas de catering de barbacoa más reconocidas en los Países Bajos. Por su parte, Joris cuenta con una amplia trayectoria a sus espaldas en varios restaurantes con estrellas Michelin, en los que destacó como chef y jefe de cocina. Ahora, juntos, ambos profesionales emprenden la misión de acercar a los alicantinos y alicantinas la mejor versión de su cocina.

¿Cómo hacer una reserva?

Para reservar una mesa en Distrikt 41 solo hay que llamar al 965 181 426 o seleccionar una fecha a través de su panel de reservas.

Horario de Distrikt 41

Lunes: Cerrado

Martes: 18:00 horas-22:00 horas

Miércoles: 13:00 horas-22:00 horas

Jueves: 13:00 horas-22:00 horas

Viernes: 13:00 horas-22:00 horas

Sábado: 13:00 horas-22:00 horas

Domingo: Cerrado

Horario ininterrumpido de cocina para adaptarse así a los diferentes horarios y necesidades de sus comensales.

Ubicación

Restaurante Distrikt 41: Calle Navas 41, Alicante