Con el objetivo de crear una propuesta diferente en Alicante, PELEGO abre sus puertas este 2024 para ofrecer una experiencia diferente fusionando la cocina española y uruguaya, y proporcionando una atención exquisita a la altura de su producto estrella: la carne.

A la leña y carbón, esta nueva propuesta gastronómica llega para potenciar los sabores de la carne de vaca gallega, así como de carnes de importación de Argentina y Uruguay. Sin embargo, desde el Restaurante PELEGO resaltan que su apuesta no solo pasa por cuidar la calidad de sus carnes, sino que también por cocinar con producto fresco y de temporada recién salido del Mercado Central de Alicante. La proximidad del restaurante con este edificio emblemático ofrece una ubicación céntrica y privilegiada, así como la oportunidad de tener a su alcance un producto de la mejor calidad.

Exclusividad a la carta

Steak tartar de solomillo uruguayo sobre base de la tradicional torta frita, chuleta de vaca gallega o entrecot angus 300gr de Argentina o Uruguay, son algunas de las propuestas carnívoras que ofrece la cocina de PELEGO. Para los que prefieran pescado o verduras, su carta también cuenta con elaboraciones a base de pescado como la lubina a la brasa o el pulpo con puré de boniato, así como con diversas ensaladas como la de burrata, tomate de temporada y albahaca fresca. Con siete mesas y una cocina abierta, este restaurante tiene la intención de convertirse en un referente de la gastronomía alicantina, ofreciendo un servicio y un producto de alta calidad.

“En PELEGO hemos querido innovar y traer a Alicante un concepto más cuidado de las famosas ‘parrilladas’”, explica el empresario Maykoll Pereira. Y añade: “Hemos pensado en cada detalle para que sentarte en nuestra mesa sea una experiencia única en un ambiente tranquilo y elegante”. Con esta propuesta gastronómica, desde el restaurante afirman que su máxima pretensión es que los sabores de la comida transporten al comensal a lo más básico de su paladar y que cuando finalice su comida o cena, se vaya con la sensación de que el equipo ha estado trabajando únicamente para él.

Un viaje por tierras uruguayas

La palabra ‘Pelego’ de origen portugués, tiene como significado ‘Piel de Oveja’, según cuenta el empresario Pereira. En el frío invierno de Uruguay, es común usar como equipamiento de los caballos un ‘pelego’ para abrigar al animal y al que lo monta.

Haciendo honor a sus orígenes y rememorando el primer trabajo que tuvo Pereira, que no fue otro que ir a los campos a recoger ‘pelegos’ para así comercializarlos luego – oficio que derivaría en el apodo que tanto su padre como él acuñaba –, el restaurante se llamaría PELEGO. “Esta decisión nace como una original manera de rendirle homenaje al pueblo donde me crié, pero también me vino a la mente por la visión de reunir a la mesa a los que quieres, con fuego, buena carne y vino”, explica el empresario. Y hablando de vinos, otra de las apuestas del restaurante, también pasa por sus vinos tanto alicantinos como argentinos y uruguayos, que proporcionan un maridaje perfecto para las carnes y demás elaboraciones de la oferta gastronómica con la que cuenta el restaurante.

Los orígenes de PELEGO

El empresario Maykoll Pereira llegó a España hace casi 20 años y desde entonces ha estado siempre vinculado a la hostelería. Empezó trabajando en la cocina de un restaurante de carnes en San Juan y no fue hasta en 2019 cuando decidió emprender montando su primer restaurante de carne a la brasa, y según cuenta Pereira “revolucionando así la manera de ver la cocina uruguaya en Alicante”.

Cinco años después, y con la posterior apertura de cuatro restaurantes, este 2024 Pereira decide darle un giro de tuerca a su modelo de negocio, poniendo en marcha el Restaurante PELEGO, un local donde encontrar la mezcla perfecta entre mediterráneo y Uruguay.

Reserva en PELEGO

El restaurante abre de lunes a sábado, de 13:00h. a 16:00h. para el servicio de comidas, y de 20:00h. a 23:30h. para cenar. Y el domingo, abre exclusivamente para comer, siendo su horario de 13:00h. a 16:00h.

Para degustar la cocina fusión de PELEGO, puedes realizar la reserva a través de su teléfono de contacto: 865 52 34 27 o a través de un mensaje directo en sus redes sociales.

Dónde está PELEGO

El restaurante está situado, en pleno centro de Alicante, justo al lado del Mercado Central, en la calle Vicente Inglada, 9.