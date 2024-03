El Festival Noches Mágicas regresa otro año más con grandes artistas en los Jardines de Abril. La música será la magia de las noches de verano entre el 25 de julio y el 11 de agosto, pero la previa de la programación arranca mucho antes. Tan pronto como la tarde del sábado 23 de marzo será la Fiesta Solidaria a favor de cinco asociaciones benéficas de Alicante con el último concierto en la provincia de una banda histórica del rock español.

Pepe Ten organiza esta propuesta desde su primera edición en 2011. Empresario musical alicantino, lleva desde 2008 en la industria de las presentaciones en directo.

Llegamos a los 13 años de Noches Mágicas. Es ya un festival consolidado ¿Cuál es la clave de su éxito?

Ha sido el trabajo, la ilusión y una cosa muy importante que tenemos muy clara en el equipo y es que tenemos que hacer las cosas que nos gustaría a nosotros sentir y recibir cuando vamos a un evento. Y nuestra máxima es esa, que todo lo que añadimos año a año es fruto de pensar qué es lo que nos gustaría a nosotros recibir.

El 23 de marzo es la primera cita del calendario de este año en la Fiesta Solidaria. Cinco asociaciones benéficas se llevarán 10€ de la entrada, ¿cuáles son y a quiénes ayuda cada una?

Son cinco, sí. La Asocación Apnea, que apoya a familias con hijos con diversidad funcional, Nuevo Futuro Alicante, que protege a niños en riesgo de exclusión, la Fundación Síndrome 5p, que asiste a familias de niños con esa condición, la Despensa Solidaria y Amigos de Ucrania en Alicante. Ese día tendremos juegos y tómbola solidaria, gracias a los más de 80 colaboradores que este año se han volcado para ofrecer experiencias y regalos para poder sortear y generar más dinero para las asociaciones. Animo a la gente a que venga, que apoye a las asociaciones alicantinas en la Fiesta Solidaria.

Pero no es solo una fiesta benéfica, va a haber un concierto irrepetible en Alicante, ¿el último que ofrecerá Danza Invisible en la provincia?

La Fiesta Solidaria se ha convertido con el tiempo en un referente de la primavera alicantina, y nuestra apuesta es que siga creciendo y siendo de ayuda para las asociaciones locales. Danza Invisible está ahora en su gira de despedida «Sin decir adiós». Nosotros ya les hemos traído dos veces a las Noches Mágicas, pero este año nos dijeron que la gira de despedida sería en el primer semestre y, pues claro, no llegábamos a las Noches Mágicas. Entonces, hablando con ellos, ya que nosotros queríamos hacer crecer la Fiesta Solidaria, vimos la posibilidad de hacerlo de la mejor manera:celebrando el último concierto de Danza Invisible en la provincia de Alicante.

También se presentará el cartel oficial, este año muy marcado por el rock español con dos días del 80’s Summer Festival.

Uno de nuestros puntos fuertes en el festival es la fiesta de los ochenta. Ya van a ser 10 años que la llevamos, y este hemos querido doblar fiestas, separarlas en dos fines de semana, porque todo el mundo nos lo pedía para poder venir a los dos y disfrutarlos hasta la última hora de la noche. Este año, ya desde la Fiesta Solidaria, que vamos a hacer un tardeo ochentero con Danza Invisible, hemos apostado por el pop rock español de los ochenta, y para el día 27 de julio traemos a Rebeldes, La Guardia y La Frontera, tres referentes del pop-rock de los 80-90, y para el día 3 de agosto traemos a Seguridad Social, a Celtas Cortos y a una banda todavía por confirmar.

También vienen Rozalén, La Oreja de Van Gogh, The Waterboys, habrá indie rock en el Music in the Garden... ¿Ya saben quiénes vendrán al Music in the Garden?

Iremos desvelando a partir de la semana que viene y a lo largo de marzo y abril las cuatro propuestas musicales que estarán en el Music in the Garden. Y sí, como dices, vienen diferentes estilos musicales y tipos de público. Y es porque nos dimos cuenta de que nosotros estábamos muy cerrados al público más mayor, con Julio Iglesias, con Serrat, con Poveda, con José Mercé, con Raphael, el Duo Dinámico, etc. Hemos ido siempre a un público mayor y a un público de los ochenta, pero nos dimos cuenta que abriendo el abanico, cuando la gente venía al recinto, independientemente de si venía a ver un monólogo, un concierto de lírica, un concierto de electrónica que hicimos en el 2019, o si venía a ver rock, las sensaciones que recibían en el festival son las mismas.

Entonces, cuando ampliamos el festival a más noches, dijimos «Si esto le gusta a un tipo de público, seguro que le gusta al otro, ya lo hemos certificado». Por eso decidimos hacer diferentes ofertas para diferentes públicos y que todo el mundo pueda venir a disfrutar de las Noches Mágicas.

Más allá de quién se presente, los Jardines de Abril son un lugar especial ¿Tendría sentido hacer Noches Mágicas en otro lugar?

Noches Mágicas y Jardines de Abril son uno. Eso es así, puesto que nació se desarrolló y se está independizando en Jardines de Abril. Pero Noches Mágicas también ha creado un concepto que hemos podido exportar: al Castillo de Santa Bárbara, al puerto de Alicante. El concepto ya lo tenemos muy interiorizado y lo podemos implantar en otros sitios. Y es más, en breve anunciaremos que haremos también algunas otras cositas fuera de lo que es Jardines de Abril.

¿En el marco del Festival Noches Mágicas o en otro proyecto?

En el marco del Festival Noches Mágicas, pero en otras fechas.

En está última década ha crecido mucho la oferta de música en directo. En una época en la que otras actividades como el cine pierden terreno a favor del streaming, la gente sigue yendo a conciertos.

Hay dos cosas. Una es que el mundo del directo en España se ha profesionalizado mucho en estos últimos años. Tenemos una oferta muy competente y competitiva. Y la gente lo percibe y lo disfruta. Y tiene experiencias. Porque al final un evento en directo es una experiencia. Es una cosita que se te guarda en el corazón. Es lo que nosotros intentamos darle a la gente, que se acuerde siempre de eso. Y el directo te da esas sensaciones. También a raíz de la pandemia, la gente estuvo encerrada en casa y ahora prefiere entrenar en la playa a entrenar en un gimnasio, irse al monte antes que correr en una cinta en un sitio cerrado, o ir a un concierto antes que ir al cine. La gente prefiere todo lo que es el disfrute del aire libre.

¿Cuál es la tendencia musical en la provincia de Alicante? ¿Tendremos más festivales?

La tendencia es tener más festivales en un futuro próximo. En un futuro ya no tan próximo, dentro de 5 años, es posible que tiendan a crearse festivales muy especializados. Quiero decir, si tú tienes un festival de rock masivo, se comerá los festivales de rock de alrededor. Y si tú tienes un festival pequeño, muy especial, a ese es difícil que un festival grande se lo coma. Porque la gente que va a un festival pequeño normalmente no quiere ir a uno grande. En el futuro inmediato nacerán muchos festivales porque la gente quiere directo. Entonces, les damos mucha oferta, pero luego ya tendrán que elegir, si un festival más grande, con más grupos y más horas, u otro más de nicho y con un trato más personalizado.

Más información

Fiesta Solidaria del festival Noches Mágicas

Web del festival: www.nochesmagicas.es