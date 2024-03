Del 25 de julio al 11 de agosto, Noches Mágicas, llenará las noches de verano alicantinas con un ciclo de conciertos junto a actividades culturales y de ocio para un festival que, en 2024, celebra su 12ª edición. Antes de eso, el 23 de marzo, se celebrará la Fiesta Solidaria Noches Mágicas, en la que también se presentará el cartel oficial del festival veraniego.

Fiesta Solidaria Noches Mágicas con el adiós de Danza Invisible

El próximo 23 de marzo el recinto de los Jardines de Abril acogerá la cuarta edición de la Fiesta Solidaria Noches Mágicas. Una tardeo ochentero, desde las 13:30 horas, con una cita muy emotiva que no os podéis perder. Además, la fiesta servirá como presentación del cartel oficial del Festival Noches Mágicas, previsto para los meses de verano el mismo escenario.

El plato fuerte de la Fiesta Solidaria será el último concierto de Danza Invisible en la provincia de Alicante, puesto que han confirmado la retirada definitiva como banda. El grupo, que lleva más de 40 años en la escena musical española, ofrecerá un repaso por sus grandes éxitos en el Tardeo Ochentero. Los asistentes podrán disfrutar de temas como “Sabor de amor”, “A este lado de la carretera” o “Sin aliento”, entre otros, en lo que será la última oportunidad de ver a Danza Invisible en directo.

La causa solidaria del evento es a favor de las cinco asociaciones benéficas que participan en esta edición: Nuevo Futuro Alicante, Asociación Apnea, Amigos Ucrania Alicante, Fundación Síndrome 5p y La Despensa Solidaria de Alicante. Estas entidades recibirán el importe de 10€ de cada una de las entradas vendidas, que se pueden adquirir desde la web del festival, eligiendo la asociación a la que se quiere destinar el dinero. El encargado de presentar la gala, al igual que en la edición anterior, será el periodista Juan Francisco Corredera, todo un referente en la provincia de Alicante.

Además del concierto de Danza Invisible, la Fiesta Solidaria contará, con numerosas actividades para todos los gustos y edades, como foodtrucks, market, sesiones dj, exposiciones, performance, tómbola Benéfica y juegos de feria, con regalos donados por empresas, marcas y firmas de la provincia. Todo ello en un ambiente festivo y solidario, que pretende dar a conocer el Festival Noches Mágicas como una cita imprescindible para los amantes de la música, el arte y la cultura en la provincia de Alicante.

La Fiesta Solidaria Noches Mágicas es una iniciativa que lleva cuatro años apoyando a diferentes asociaciones benéficas de la provincia de Alicante, que trabajan por mejorar la vida de las personas más vulnerables. Desde su primera edición en 2021, la Fiesta Solidaria ha recaudado más de 10.500€, que se han destinado íntegramente a las entidades participantes.

Confirmaciones del cartel 2024

El espacio natural de los Jardínes de Abril en Sant Joan d’Alacant sirve de escenario para el multifacético festival Noches Mágicas, que ya alcanza su 12ª edición, en el que se mezclan generaciones y estilos como el indie, rock, flamenco y pop, haciendo del eclecticismo su carta presentación. Es una cita con la música y el ocio, dando cabida a la gastronomía, la artesanía o las fiestas temáticas. Asimismo, la cultural tiene su espacio dentro de la programación, con exposiciones, arte en vivo, danza, performance... Un sin fin de actividades en las noches de verano en la Costa Blanca. También sirve para conectar con la naturaleza en un entorno único y exclusivo, ya que los conciertos de tus artistas favoritos pueden convertirse en una experiencia inolvidable disfrutando todos los días del programa, desde las 20:00 horas.

El 25 de julio Noches Mágicas recibirá por primera vez a la artista Rozalén, quien presentará el nuevo trabajo que está preparando en la actualidad, del que ya se conoce el primer adelanto ‘Lo tengo claro’, y recordará, a su vez, himnos atemporales como ‘La Puerta Violeta’ o ‘Vivir’.

El 27 de julio será el turno de las bandas referentes La Frontera, La Guardia y Los Rebeldes, en una nueva edición de la 80’s Summer Party, la fiesta más esperada del verano.

Ángel Martín presentará el día 31 de julio en el festival su monólogo ‘Punto para los locos’. El ex presentador de ‘Sé lo que hicisteis’ está reconocido como uno de los cómicos más representativos del panorama nacional. Con una gira llena de ‘sold outs’, será una oportunidad única para conocer un poco más al artista, ya que el monólogo tratará el tema de la salud mental desde su experiencia personal. Tras el éxito de la publicación ‘Por si las voces vuelven’, donde narra su experiencia con un brote psicótico y ofrece consejos para afrontar la salud mental, actualmente acaba de publicar su último libro ‘Detrás del ruido’, continuación del anterior.

El mes de agosto arrancará en Noches Mágicas con uno de los platos fuertes de esta edición, como será el concierto de The Waterboys. La banda formada por Mike Scott en 1983 es una de las más excelsas bandas en vivo del mundo, con grandes himnos como ‘The Whole Of The Moon’, ‘How Long Will I Love You’, ‘This Is The Sea’ o ‘Fisherman’s Bluesque’ que no faltarán en una actuación única y exclusiva.

El 3 de agosto, tendrá lugar una nueva edición de la 80’s Summer Party con Celtas Cortos, Seguridad Social y un artista por confirmar. Los valencianos Seguridad Social, todo un referente dentro de la Movida de los años 80 y del rock español se subirán al escenario para deleitar a los espectadores con sus grandes clásicos nacionales como ‘Chiquilla’, ‘Comerranas’ o ‘Quiero tener tu presencia’.

La banda Celtas Cortos rememorarán grandes temas que traspasan generaciones. El grupo vallisoletano revolucionará Alicante con su estilo particular, en el que aúna y fusiona géneros como la música celta, el rock, el folk y otros derivados, que les ha llevado a forjar una trayectoria sin igual de más de 30 años en la escena musical española. Una inmejorable ocasión para vibrar con grandes himnos como ‘20 de abril’, ‘Cuéntame un cuento’, ‘Tranquilo majete’ o ‘La senda del tiempo’.

El día 7 de agosto llegará a Alicante el espectáculo Symphonic Dreams con la prestigiosa Orquesta Virtuós Mediterrani. Sin duda, es un evento único, creado exclusivamente para el festival, para sumergirse en el mágico mundo de la música cinematográfica. En él se fusionará la excelencia de La Orquesta Virtuós Mediterrani, bajo la batuta de Gerardo Estrada Martínez, con el recinto natural de los Jardines de Abril y las emociones de las bandas sonoras que han marcado nuestras vidas, en un recorrido en formato sinfónico.

El 9 de agosto La Oreja de Van Gogh presentará su nueva gira en el Festival Noches Mágicas. Los donostiarras se encuentran componiendo nuevas canciones que estrenarán en Alicante para celebrar los más de 25 años que llevan en la música. La demanda del público que ha crecido con sus clásicos hits ha propiciado esta gira tan especial.

Por último, el cantaor y compositor toledano Israel Fernández cerrará el ciclo de conciertos Noches Mágicas el próximo 11 de agosto, donde hará un recorrido por su discografía y su último disco ‘Pura Sangre’, que le ha llevado a una reciente nominación a los premios Latin Grammy. En su cante confluyen el legado más puro del flamenco tradicional y la contemporaneidad y transgresión, que han convertido al artista toledano en un gran exponente del género.

Más que un concierto

Con la entrada para el concierto, y desde la apertura de puertas del recinto a las 20:00 horas, se puede disfrutar de paseos por los Jardines centenarios, del Market de Artesanía, Diseño y Más. Un espacio de venta de artículos de artesanos locales hechos a mano, singulares y excepcionales donde se da visibilidad e impulso a la artesanía local; una experiencia gastronómica completa con la opción del Restaurante Luna, una propuesta gastronómica de alta calidad, con menú y bajo reserva, o la opción del Espacio Gastro Street, un concepto Food Street con foodtrucks y córners de la mano de Alacant Street Food Market. También, hay que dejarse sorprender por las actividades de magia, danza, arte en vivo, baile, exposiciones de pintura, escultura y fotografía, actuaciones de grupos y solistas locales en el Escenario Jardín y las fiestas temáticas post concierto.