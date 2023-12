El Festival Noches Mágicas ha desvelado los primeros artistas que formarán parte del cartel de 2024, que se celebrará del 25 de julio al 11 de agosto en los Jardines de Abril de Sant Joan d'Alacant. La cantante y compositora Rozalén, los incombustibles The Waterboys, el grupo La Oreja de Van Gogh, el cantaor Israel Fernández, las bandas La Frontera, La Guardia y Los Rebeldes en la 80’s Summer Party, el grupo Danza Invisible, en la Fiesta Solidaria del festival, y Seguridad Social.

Noches Mágicas es un ciclo de conciertos nacido en 2011 que se ha consolidado como un punto de referencia estival que combina una oferta variada de ocio, música en directo y cultura en Alicante. La propuesta aúna conciertos de grupos y artistas nacionales, internacionales y locales, fiestas temáticas pre y post concierto, mercado de artesanía local, exposiciones de pintura y escultura, arte en vivo, y propuestas gastronómicas. A lo largo de las once ediciones han actuado artistas consagrados como Julio Iglesias, Joan Manuel Serrat, Raphael, Luz Casal o José Mercé, entre muchos otros.

Artistas confirmados

Previamente al festival, el 23 de marzo de 2024, se celebrará la cuarta edición de la Fiesta Solidaria de Noches Mágicas 2024, que incluirá el concierto de Danza Invisible. La formación liderada por Javier Ojeda realizará uno de los últimos 12 únicos conciertos que llevarán a cabo en su Gira Despedida Sin decir Adiós.

El 25 de julio el festival recibirá por primera vez a la artista Rozalén, quien presentará el nuevo trabajo que está preparando en la actualidad, del que ya se conoce el primer adelanto Lo tengo claro, y recordará, a su vez, himnos atemporales como La Puerta Violeta o Vivir.

El 27 de julio será el turno de las bandas referentes La Frontera, La Guardia y Los Rebeldes, en una nueva edición de la 80’s Summer Party.

El mes de agosto arrancará con el plato fuerte de esta edición, el concierto de The Waterboys, banda formada por Mike Scott en 1983 que cuenta con grandes himnos como The Whole Of The Moon, How Long Will I Love You, This Is The Sea o Fisherman's Blues, que no faltarán en una actuación única y exclusiva.

El 3 de agosto actuarán los valencianos Seguridad Social, referentes de la Movida y del rock español y responsables de grandes clásicos nacionales como Chiquilla, Comerranas o Quiero tener tu presencia.

El 9 de agosto La Oreja de Van Gogh presentará nueva gira en el Festival Noches Mágicas. Los donostiarras se encuentran componiendo nuevas canciones que estrenarán en Alicante para celebrar los más de 25 años que llevan en la música.

El cantaor y compositor toledano Israel Fernández cerrará el ciclo de conciertos el 11 de agosto con un recorrido por su discografía y su último disco Pura Sangre, que le ha llevado a una reciente nominación a los premios Latin Grammy. En su cante confluyen el legado más puro del flamenco tradicional y la contemporaneidad y transgresión

La venta de entradas ya está disponible en la web www.nochesmagicas.es