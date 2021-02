La alicantina que triunfa en 'First Dates': "He sido una amazona, reina de reyes y esclava del Mediterráneo"

En 'First Dates' están acostumbrado a recibir a sorprendentes y estrambóticos comensales que participan en el 'dating show' de Cuatro, y la entrega especial de San Valentín no iba a ser para menos. Y es que la directora de cine alicantina Reyes Caballero protagonizó una cita con un Francisco, un manager turístico y entrenador de origen venezolano.

La alicantina, que se define como una "amazona, reina de reyes, esclava del Mediterráneo y mujer fuerte y criada para triunfar", llegó al plató del programa pisando fuerte con un regalo para su cita: una fotografía de ella misma imitando la obra de 'La maja vestida' de Francisco de Goya. "Doy mucho miedo a los hombres, me he enamorado con cada uno con el que he tenido una relación sexual y no le soy fiel a ningún perfume al igual que a ningún varón por una misma razón: porque el envoltorio es lo que más me gusta", señalaba la mujer.

Matías Roure, uno de los camareros del programa, fue el primero que llamó la atención a Reyes: "He venido solamente por él porque es guapísimo y tiene un polvazo tremendo". No obstante, la directora de cine de Alicante cambió de parecer cuando vio a su cita: Francisco, un hombre que se definía como un caballero elegante. "Va vestido para tener una cita con una señora como yo", apuntaba.

El flechazo entre ambos fue inmediato por ambas partes e incluso se fundieron en un apasionado beso mientras que bailaban. "Es un hombre muy erótico y puede haber muchas más cosas que conversaciones con él", indicaba ella.

Asimismo, la alicantina conquistó a Francisco con sus anécdotas de joven: "A mi los alemanes me invitaban a botellas de champagne para que siguiera bailando en las discotecas. Y, como estaba tan harta de beberlas, me las tiraba por encima para quitarme el calor. Y daba un morbo ver todo el champagne cayendo por el cuerpo...".

Finalmente, Cupido y sus flechas hicieron su trabajo y ambos decidieron seguir teniendo citas en un futuro. "Es una caja de Pandora que hay que seguir descubriendo", señalaba Francisco sobre Reyes al final de la velada en 'First Dates'.