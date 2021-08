Paloma del Río ha concluido la retransmisión de los Juegos Olímpicos entre lágrimas. La periodista ha dicho adiós a las olimpiadas, posiblemente para siempre, pues espera estar jubilada cuando se celebren las próximas en París 2024.

Durante la madrugada de este domingo 8 de agosto, Paloma se encontraba junto a Almudena Cid comentando la final por equipos de gimnasia rítmica. Al finalizar, la exgimnasta ha querido agradecerle públicamente “el espacio que ha dado al deporte minoritario y femenino”.

“Gracias a ti han tenido voz y lugar deportes que tenemos que mirar en las últimas páginas de los periódicos y a los que se dedica muy poco tiempo en los telediarios. Pero tú has dado voz a muchos deportistas, y consideramos que eres la banda sonora de nuestras vidas. Así que gracias por todo lo que nos has dado, lo que nos estás dando y lo que espero que nos sigas dando", ha dicho Cid mientras era incapaz de contener la emoción

Por su parte, Del Río tampoco ha podido disimular su emoción: “Esta es la última, salvo sorpresas, retransmisión de gimnasia olímpica que voy a hacer. En dos meses tenemos el Mundial...y me queda la ceremonia. Pero todo en esta vida empieza, todo acaba, y yo he sido muy feliz haciendo los Juegos Olímpicos. Muy feliz. Nunca pensé que iba a estar en estas circunstancias y solo quiero darle las gracias a la gente por todo el cariño que me hace llegar. Si algo ha valido el esfuerzo, adelante”.