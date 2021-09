Uno de los concursos estrella de Telecinco vuelve estos días a la pequeña pantalla, 'Got Talent'. Una séptima edición del talent más conocido de la cadena que no está exento de polémica ya que la presentadora Paz Padilla no estará entre los miembros del jurado.

Con Santi Millán de nuevo como maestro de ceremonias, Edurne, Dani Martínez y Risto Mejide vuelven a ocupar las sillas del jurado, en esta ocasión sin Paz Padilla. "Tener tres jurados es algo habitual. Nos permite jugar de otra manera", ha expresado el directivo en alusión a la salida de la presentadora de 'Sálvame', que continúa con otros proyectos en el grupo. "En cuanto a producción, facilita el reducir el número de miembros del jurado (....) no es cuestión de personas, sino de encaje de horarios", ha añadido.

"El programa se ha consolidado como programa referente del talento multidisciplinar", ha defendido Leonardo Baltanás, director de contenidos de Mediaset, en una rueda de prensa a la que ha asistido YOTELE.

Por su parte, Nathalie García, CEO de la productora Fremantle, cree que el reto cada año está en buscar algo nuevo para el público: "No podemos estar con el 'esto ya lo he visto'". Tras seis exitosas ediciones, no es una tarea fácil encontrar con habilidades nunca vistas. Sin embargo, las circunstancias por la pandemia permiten "tener talento que de otra manera estarían de gira".

Santi Millán apunta a la "gran química del jurado" tras tres ediciones juntos como clave del éxito. Risto Mejide ha preferido no dar ninguna declaración respecto a la no participación de Padilla en la mesa del jurado: "No quiero darte un titular sobre esto. Conteste lo que te conteste te lo daría", ha afirmado.

Edurne se ha mostrado de nuevo muy ilusionada con participar en el programa y asegura que "cada edición es especial". "Solo llevo tres temporadas y 'Got talent' lo veo como la Champions. Todos lo esperamos porque es el evento del año", ha afirmado Dani Martínez, a lo que Risto ha apuntado: "Yo lo veo más como la Superliga". El presentador de 'Todo es mentira' también adelanta: "Vengo con ganas de putear a la productora".

Paz Padilla presentará 'A simple vista'

La presentadora y cómica andaluza se estrenará en Cuatro con el nuevo concurso 'A simple vista', que consiste en adivinar, basándose únicamente en la apariencia, si una persona está soltera o casa, si es más de jugar al golf o de grabar TikTok o a qué se dedica.

Este programa se dio a conocer el pasado 20 de agosto, cuando Mediaset anunció por sorpresa el casting para buscar concursantes y unos días después la cadena hizo público quién será la persona que se ponga al frente del formato.

De este modo, Padilla suma un nuevo proyecto dentro de Mediaset tras estar al frente de ‘Sálvame’ y ‘La última cena’, actuar en ‘La que se avecina’ y ejercer como jueza en ‘Got talent’ durante sus dos últimas ediciones.