La casa de 'Secret Story' ha vivido su noche más movida. La cosa ya empezaba calentita con la llegada de Adara al concurso, y no precisamente con un tono amigable. La noche se fue calentando hasta que en un momento dado una discusión entre Sofía Cristo y Miguel Frigenti acaba mal. La hija de Bárbara Rey se levanta del sofá e increpa al colaborador de televisión. Se acerca a él que está sentado. Éste intenta levantarse y ella, por dos veces, le empuja y le obliga a sentarse.

Una escena de lo más desagradable que la organización del programa de Telecinco no ha podido pasar por alto y se ha visto obligada a expulsarla en ese mismo momento. "La organización no tiene más remedio que expulsarte", le anunciaba Carlos Sobera a Sofía, que se lo esperaba. "Pido perdón por los insultos, todo lo demás lo reitero, si quería ser el malo del concurso lo ha conseguido (en referencia a Frigenti), ya tiene vía libre para seguir con su concurso. Pido perdón", decía Sofía.

Pero como los ánimos seguían calientes, Frigenti no se quedaba callado y apostillaba: "Estoy harto de escuchar insulto tras insulto, no soy mala persona, yo también tengo familia". Sobera intentó calmar los ánimos e intentó que Sofía pudiera despedirse. "En esta casa sí me voy a llevar gente especial, no son mis amigos pero espero que lo podamos ser. Las cosas pasan por algo", señalaba la hija de Ángel Cristo.

La organización expulsa disciplinariamente a Sofía Cristo tras el pésimo y agresivo comportamiento con Miguel Frigenti.



Chapó por la organización y por Carlos Sobera #SecretCuentaAtras3 #Secret29S

pic.twitter.com/MdZIOmo3Pe — M 📺 (@casasola_89) 28 de septiembre de 2021

El jueves Sofía estará en el plató de 'Secret Story' con Jorge Javier Vázquez donde podrá explicarse y aclarar los motivos que le llevaron a agredir a Miguel Frigenti.

Mientras tanto Carlos Sobera les recordaba a los habitantes de la que casa que aunque estén en un reality "tenemos que dar ejemplo a los demás. El de hoy no ha sido nada edificante. Vamos a aprender de los errores y amejorar nuestro comportamiento".

Sofía abandonaba la casa con un contundente: "Miguel, mucha suerte, campeón".