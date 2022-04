Los concursantes que pasaron por el programa "Firts Dates" el jueves pasado dieron que hablar en redes sociales. El programa de Cuatro quiso hacer un especial llamado "Otra Dimensión" y se produjo el caos.

Uno de esos comensales que apareció en el programa fue Charly, vestido de alienígena. Y cuando el presentador, Carlos Sobera, le preguntó de donde venía, este le contestó que desde la constelación de Sagitario.

Pero Charly no tardó en lanzar un polémico comentario que dejó muy sorprendida a su cita Amaya: "No sé cocinar, mi madre es la que me cocina", confesó. Ese comentario no sentó muy bien a Amaya, quien además tampoco congeniaba con la manera de pensar de Charly y le explicó que no creía en los ovnis, pero que "habría que investigar...".

Los internautas de las redes sociales no tardaron en bromear acerca de la cita y crear memes.

El barrendero de mi barrio está en First Dates disfrazado de alien… hola? Algo más surrealista?

😵‍💫👽 — Mikel Agirre (@mikel_agr) 7 de abril de 2022

Perdón, ¿por aquí voy bien para coger la autovía a Murcia? #FirstDates7A pic.twitter.com/rTtSUcRh48 — This is the return of the (@sp4cecowboy) 7 de abril de 2022

Pero Charly no fue el único disfrazado que pasó por el programa "Otra Dimensión". También lo hizo Monje (como así se hizo llamar en el especial "paranormal" del programa) y que llamó la atención por las cosas que dijo sobre sí mismo: vidente, clarividente, brujo, un tigre en la cama y quizá, un poco "fantasma".

Este especial de First Dates llamó la atención a muchos usuarios que comentaron que hacía tiempo que no habían disfrutado tanto de un programa así.