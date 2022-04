Mónica nunca pensó que cuando fuera a First Dates a buscar el amor podría encontrarse con uno de los actores más famosos de nuestro país (o por lo menos con su doble). Y es que su cita con David no pudo ir mejor.

Mónica, de 32 años y encargada de Burguer King, acudía al programa a buscar el amor y confesaba sin pudor que le gusta gustar. “Me gusta pasar por cualquier lado y que digan joder esa rubia, qué buena está”, aseguraba la joven que reconocía que no tiene problemas para ligar y que en el amor no le ha ido nada mal.

¿Qué busca Mónica en su pareja? La madrileña buscaba a un hombre con un buen físico, que vistiera bien, que le gustara salir y la fiesta y que con ella fuera como un príncipe.

Pues el programa acertó de pleno con su cita. David es un militar de 29 años que no puede salir de casa sin echarse perfume ni lavarse los dientes, y que ha descubierto que su verdadera vocación es ser escolta.

La química entre ellos fue instantánea. Ya en la barra durante el cóctel se veía que ambos habían congeniado, que había química, y que tenían algunos temas en común y otros que no tanto, como por ejemplo la comida. David come de todo y le encanta y Mónica es “más especial” con la comida, tanto es así que la verdura la come en potitos y sólo le gustan las lentejas de su madre.

Otra cosa que parece que no tengan en común son los celos. Mientras Mónica dice ser celosa “pero no a nivel tóxico”, él no ha tenido buenas experiencias con este tema con otras parejas. “Si me pareja me cela es porque le importo de verdad y si me pongo celosa es porque me importa”, explicaba Mónica que afirmaba que “si no me coge el móvil ya empiezo a rayarme a mirar su estado de Whatsapp, su última hora de conexión, su Instagram…”.

Parecido con Mario Casas

Durante un momento de la cena Mónica se lanza y le pregunta sobre un parecido que ella ve muy evidente: David se parece a Mario Casas. Él sonríe y afirma que no es la primera vez que se lo dicen. “Tiene la sonrisilla y la mirada de él, me he visto en la playa ‘A tres metros sobre el cielo’”.

La cita no pudo ir mejor y los dos jóvenes la cerraron con un apasionado beso y después abandonaron juntos el programa.