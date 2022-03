Noelia y Jesús conectaron rápidamente tras conocerse en el "restaurante del amor" de First Dates. No pararon de hablar y entre ellos hubo una atracción que hacía que se palpara la tensión sexual. Faltaba sólo el Rasca del Amor del famoso concurso para que el tema de conversación saltara del sentimiento que ambos compartían de "odiar a la humanidad" e invasiones zombies al sexo.

La pregunta de Pedro y la respuesta de su acompañante se han hecho virales en redes tras asegurar Noelia que si su abuela viera el programa "la mataría". "¿Cuál es el sitio más extraño en el que has practicado sexo?", la respuesta de la chica ha dejado bastante sorprendido a Pedro: "Lo más asqueroso del mundo es el río Guadalquivir, huele mal", ha afirmado la chica. "No es un sitio fascinante para mí... pero es dónde te pilla". Tras la sorpresa de Pedro Noelia matizó que no había practicado sexo a la orilla del río, precisamente, sino dentro del agua, momento en el que se acordó de su abuela: "Mi abuela ve esto y me mata".

La anécdota de Pedro no estaba tan conectada con la naturaleza y el chico ha contado que el sitio más extraño donde ha tenido sexo fue un probador y que le gustó "la sensación". Ambos comensales acabaron la cita comentando la química que había entre ellos, muy propicia para revivir momentos en probadores... o en el Guadalquivir.