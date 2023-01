‘Días de tele’ llega esta noche a La 1 de TVE (22:50 horas) con Julia Otero. El nuevo programa aúna entretenimiento, entrevistas, humor, crónica sentimental y análisis, todo ello marcado por la continuidad del plató en el que estarán de manera permanente José Miguel Contreras y la comunicadora Carolina Iglesias. El nuevo espacio, producido por la corporación en colaboración con LaCoproductora (PRISA Media), tendrá como punto de partida un acontecimiento de gran impacto televisivo. A partir de él se indagará en su origen y servirá de arranque para abordar otros temas relacionados, atendiendo a todas las parcelas de la sociedad: deporte, cultura, moda, educación, economía, igualdad, consumo, ciencia o espectáculo. 'Días de tele' estará distribuido en dos grandes bloques a lo largo de toda la franja nocturna. El primero, que abarcará toda la franja de prime time, será un gran show con sorpresas, reportajes y anécdotas. El segundo, ya en la medianoche, será más dedicado a la conversación. El programa abordará desde la famosa cucharilla de Uri Geller hasta el Chanelazo, pasando por programas icónicos como ‘Grand Prix’ y grandes hitos como el encendido del pebetero en los Juegos Olímpicos de Barcelona’92.

'Viajando con Chester' regresa a Cuatro

Por su parte, ‘Viajando con Chester’ regresa esta noche a Cuatro con Risto Mejide (22:45 horas). En esta nueva temporada, el presentador vuelve a viajar con el sofá del espacio para conversar con personajes como el expresidente del Barça, Sandro Rosell; la coleccionista de arte Tita Cervera; el escritor y periodista Máximo Huerta; el futbolista enfermo de ELA Juan Carlos Unzué; el músico Ara Malikian; la transgresora artista Samantha Hudson; el octacampeón del mundo de Motociclismo, Marc Márquez; el compositor y cantante uruguayo Jorge Drexler; y la artista Gloria Trevi, entre otros. Para contextualizar cada encuentro, Risto guiará a los espectadores a través de su narración, aportando imágenes, datos sobre los invitados y, en ocasiones, el testimonio de personajes externos a la conversación que ofrecerán su punto de vista para completar la semblanza de cada personaje, ya sea por su relación de amistad o por confrontación. Cayetano Martínez de Irujo y con Mai Meneses serán los primeros invitados de estas nuevas entregas del formato producido por La fábrica de la tele.

Nuevo capítulo de 'Hermanos'

Antena 3 emite un nuevo capítulo de ‘Hermanos’ (22:45 horas). En esta ocasión, Süsen está angustiada por no contar a los hermanos la realidad sobre el accidente con Kadir. Kaan hace todo lo posible para alejar a Süsen de Ömer y que la verdad no salga a la luz. Sengül se entera de que un hombre le ha timado y la casa ya no es de su propiedad. Süsen no aguanta más ocultando a Ömer lo sucedido. Le dice que tiene que contarle algo muy importante.

'Piratas del Caribe' en el prime time de Telecinco

‘Piratas del Caribe: La venganza de Salazar’ ocupa el prime time de Telecinco (22:50 horas). El capitán Jack Sparrow se enfrentará a un grupo de piratas-fantasma comandados por una de sus viejas némesis, el terrorífico capitán Salazar, recién escapado del Triángulo de las Bermudas. La única posibilidad de Sparrow para salir con vida es encontrar el legendario Tridente de Poseidón, un poderoso artefacto que le da a su poseedor el control de los mares.

'Shooter: el tirador' en laSexta

La película ‘Shooter: el tirador’ (22:30 horas) llega esta noche a laSexta. Bob lee Swagger es un ex-tirador de élite del ejército de los estados unidos que abandona las fuerzas armadas después del fracaso de una misión extraoficial. Cuando le piden que se reincorpore, regresa al servicio a regañadientes, pero vuelven a engañarlo. A pesar de llevar dos balas en el cuerpo y de ser el objetivo de una caza a nivel nacional, Swagger planea su venganza...