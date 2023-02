Isa Pantoja se ha emocionado al ver las imágenes de la despedida de Asraf Beno antes de que el concursante iniciara su aventura en 'Supervivientes'. La colaboradora, en el plató de 'El programa de Ana Rosa', con lágrimas en los ojos, ha confesado lo mal que lo está pasando.

"Bueno, ahora mismo lo veo todo negro, mira cómo voy vestida. Le he echado de menos pero todavía no he notado tanto su ausencia, hoy vuelvo a casa y ahí me voy a ir dando cuenta de que no está...", ha dicho con gesto preocupado.

"Yo echo de menos con quien tengo convivencia, ahora que él no está lo noto un montón y encima es la parte más normal que tengo en mi vida", ha comentado antes de romperse en lágrimas en directo.

Isa ha contado que Asraf tenía mucha ilusión con la aventura y ella no quería estar emocionada delante de él: “He intentado estar bien para animarle, apoyarle, pero en el último minuto no podía más y me he venido abajo".

En cuanto al papel que va a desempeñar su pareja en la isla, Isa lo tiene claro: "Tengo mucha fe en él, lo peor que va a llevar va a ser el hambre, pero va con muchas ganas, se ha preparado mucho y va muy fuerte".