Se metió en un jardín del que supo salir... con vida. El humorista José Mota, que la noche de este lunes fue el invitado del programa de Movistar + "La Resistencia", protagonizó junto al actor Pepe Viyuela, con el que acudió a promocionar su película "El hotel de los líos", varios momentos divertidos. Pero hubo uno que se llevó la palma, nunca mejor dicho.

Y es que el cómico manchego tuvo el valor de decir públicamente que el luchador alicantino Ilia Topuria, un campeón de UFC (Ultimate Fighting Championship), "no tiene ni media hostia".

Lo hacía después de que el presentador del espacio, David Broncano, le recordase que en su última visita había perdido al juego del "calientamanos": "En el último calienta manos te gané y después me enfrenté a Ilia Topuria y le reventé".

El que fuera integrante del dúo Cruz y Raya vio a continuación en pantalla a Topuria en acción en imágenes de algunos de sus combates.

Así se la envainó José Mota tras su afrenta a Topuria

"¿Es el de negro, no?", bromeaba refiriéndose al árbitro del combate. Siguiendo con el gag, al que se sumó el siempre divertido Pepe Viyuela, Mota no dudó en dar marcha atrás: "Retiro lo que he dicho. Era una broma. Sabe él perfectamente que lo que he dicho era una tontería. Amigo, te pido disculpas públicas porque se dicen chorradas...".

Para cerrar el sketch desde realización pusieron el meme de una lápida con el nombre de José Mota. Los actores quisieron congraciarse con el luchador alicantino ofreciéndole un 10% de descuento en las entradas para ver su película en el cine. No se estiraron mucho, pero es que "la cosa está jodida", remató el manchego.

La entrevista a "García y García" dio muchos más momentos para la carcajada, como cuando comenzaron a jugar con los tiros de cámara o cuando Pepe Viyuela volvió a su mítica escalera:

Van a presentar el tráiler de tu película. El único momento de promo de la entrevista y te pones a hacer esto. No se les puede querer más. pic.twitter.com/Rr95Hca8nL — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) 28 de marzo de 2023

Pepe Viyuela se vuelve a enfrentar a LA ESCALEARA.



Ni Tom Cruise asume tantos riesgos en una escena. pic.twitter.com/K7nRhYBvtj — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) 27 de marzo de 2023

