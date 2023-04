En un giro de guion absolutamente inesperado, la audiencia del programa de humor "La Resistencia" ha sido sacudida por la desaparición inexplicable de uno de sus miembros más insignificantes: Toni. Porque, ¿quién necesita guionistas cuando la realidad te regala estos enigmas de primer nivel?

El enigma de la silla vacía

Imagínate estar en la grabación de uno de los más de 800 programas de "La Resistencia", cuando de repente, la silla que estaba ocupada por Toni se encuentra desierta. ¡Sorpresa! Nadie sabe dónde está. Incluso su colega, que vino con él, parece desconcertado. ¿Será un truco de magia, una abducción extraterrestre o simplemente Toni tuvo ganas de irse a tomar un café?

"Está todo el público agobiado porque no está Toni", le explicaban a David Broncano. "Pero alguien le habrá visto irse, ¿no?", preguntaba el presentador. "Al pasar me ha pisado", señalaba una joven desde el patio de butacas. Desde realización sacaban jugo a la anécdota mostrando en pantalla una imagen de Toni Cantó con la leyenda "Me he agobiado".

"Gran corazón, metro setenta, tez morena", describía al desaparecido su amigo. Con esos datos igual hay un 80% de la población masculina en Madrid, apuntaba Grison, antes de que Broncano mostrara un retrato robot del buscado Toni.

Después ya sí se mostraron las imágenes del circuito de seguridad donde se ve a Toni abandonar el plató.

¿Dónde cojones está Toni?



La primera vez en más de 800 programas que alguien del público, se levanta, se pira y no vuelve. Ni su colega con el que ha venido sabe nada.



Queremos saber que está bien. pic.twitter.com/mpkTmCzB6x — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) 12 de abril de 2023

La movilización en Twitter

Ante este misterioso abandono, el equipo del programa ha decidido movilizar a sus seguidores en Twitter. Publicaron una foto de Toni, acompañada de un mensaje dramático y sarcástico, pidiendo información sobre su paradero. ¿Será este el inicio de un nuevo episodio de "Expediente X" o simplemente una genial estrategia de marketing?

El lugar "mejor"

El tuit del programa de humor "La Resistencia" también plantea la posibilidad de que Toni esté en un "lugar mejor". ¿Se referirán al más allá, a una paradisíaca playa tropical o quizás simplemente a un bar cercano disfrutando de unas cañas? Solo el tiempo dirá si Toni reaparece o si su silla vacía se convierte en el misterio más intrigante de la temporada.

La teoría conspirativa

En un giro sorprendente, algunos seguidores del programa comenzaron a tejer teorías conspirativas sobre la desaparición de Toni. ¿Será un agente secreto en una misión encubierta, un espía infiltrado en el programa o simplemente una persona que decidió que había cosas mejores que hacer? El misterio crecía y las teorías se volvían más y más descabelladas.

Hasta que por fin Toni regresó a la grabación, siendo aclamado por todos sus compañeros del respetable.

"No me apetecía seguir y me iba"

Cómo no, David Broncano lo subió al escenario para saber por qué se había ido: "Pues no me apetecía seguir y me iba", confesaba el invitado. Sin embargo, a los pocos segundos, tras cotejar la imagen de Toni con la suya, Broncano descubrió que no era la misma persona. "Yo soy Javi", reconocía el farsante, que paseaba por la Gran Vía madrileña y al ser preguntado si era Toni dijo que sí para "colarse" en el programa.

¿Has visto a TONI?



Por favor, buscamos a este tipo. Cualquier información será de valor.



Esperemos que no esté en un lugar mejor 🙏🏻 pic.twitter.com/J5Ge04uDZ4 — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) 12 de abril de 2023

Mientras el mundo se pregunta: ¿Dónde cojones está Toni?, el programa de humor "La Resistencia" sigue adelante, dejando a sus espectadores preguntándose si algún día se resolverá este enigma de la silla vacía.

Sin embargo, una cosa es cierta: el humor y la sátira prevalecerán, y este misterio solo servirá para agregar una capa más de diversión a un programa que ya de por sí no escatima en risas.