La noticia de la semana -o quizás del año- en el mundo de la televisión es la cancelación de "Sálvame". Desde que se conociese que el programa de Jorge Javier tiene en el 14 de junio su fecha de caducidad, se ha abierto un océano de incógnita. Algunas de ellas ya han sido resueltas, como quién ocupará su lugar tras 14 años, una labor que recaerá sobre Ana Rosa Quintana. Pero otras, como qué sucederá con el futuro de los protagonistas, especialmente el de Jorge Javier Vázquez, aún están el aire. Sobre ello, precisamente, se ha pronunciado Ana Rosa Quintana.

Todo vino en el podcast "Poco se habla!" de Briten y Xuso Jones. Allí tuvieron como invitada a Ana Rosa Quintana, una de las grandes figuras de la televisión en España, que estos días está especialmente de moda tras conocerse que será ella la encargada de ocupar el hueco de "Sálvame". Tal y como ha aclarado la propia presentadora, mantendrá su puesto en "El programa de Ana Rosa" por las mañanas, especialmente en la mesa de política, y por la tarde volverá a estar en el aire en el espacio que antes ocupaba "Sálvame".

Y no solo eso. La situación es más morbosa de lo que parece. Ana Rosa Quintana fue, junto a Rosa Villacastín, la descubridora de Jorge Javier Vázquez. Por eso, Briten y Xuso Jones le preguntaron, tirando de indirectas, sobre su relación con el pope de "Sálvame".

"¿Presentarías un programa durante toda tu vida con Jesús Vázquez o Jorge Javier Vázquez?". Aunque podría parecer que Ana Rosa Quintana se iba a poner de perfil para tratar de esquivar esa "bala". Pero no lo hizo. Se mojó. "¿Pensar en el resto de mi vida...? Para nada", comenzó diciendo, antes de hacer una valoración más seria. "A Jesús Vázquez le adoro y es un amigo, como Roberto su marido", dijo del gallego.

También habló del todavía presentador de "Sálvame". "De Jorge Javier creo que soy una de sus descubridoras, con Rosa Villacastín. Me parece que es brillante, es un tipo estupendo con el que ideológicamente no comparto nada, pero nos queremos", afirmó. Y se explayó: "Cuando ha tenido problemas le he llamado y cuando he tenido problemas me ha llamado. Pero es verdad que estamos muy lejos".