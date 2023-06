La crítica de Monegal: TVE remata a los pacientes del Dr. García

Me pregunto dónde está el capítulo 9 de ‘Los pacientes del Dr. García’. TVE-1 debía emitirlo este miércoles. No lo he visto. No sé si es cosa de mi televisor, que se lo ha comido. A lo mejor han cambiado de día de emisión, sin advertirlo.

Es verdad que Netflix ofrece toda la serie, 10 entregas, pero Netflix es de pago. TVE, televisión pública, en abierto, para todos, debería cumplir sus compromisos. Compromisos con la audiencia, con la cultura, y en este caso hasta con la historia, pues esta serie sirve para entender cómo pudo mantenerse la dictadura de Franco 40 años seguidos. Hay una escena clave en el capítulo 8 para comprender lo ocurrido. En 1948 el doctor García junto con republicanos clandestinos de Madrid han conseguido documentar toda la trama de blanqueamiento de personajes de alto rango de la Alemania de Hitler. Huidos de la justicia, llegan cargados de dinero. Infecto botín. En Madrid les esperan aquellos turbios personajes adscritos al franquismo, como Clara Stauffer Loewe o Josef Hans Lazar. Les proporcionan cobijo bajo identidades falsas. El doctor García y la resistencia clandestina hacen llegar toda esta documentación a Estados Unidos. Creen que el Gobierno de Truman movilizará a las democracias europeas para acabar con la dictadura. Y entonces se produce en Washington la escena definitiva. El congresista Samuel Burnstein se pronuncia: «Ahora el enemigo a batir es el comunismo. Esta es la consigna. Nos conviene tener en España un amigo fiable». Y el amigo fiable era Franco. Cuarenta años duró el asunto. No sabemos lo que diría Almudena Grandes, autora del libro objeto de esta serie, ante el asesinato televisivo que TVE ha perpetrado contra el doctor García y sus pacientes incluidos. Seguro que se habría entristecido. Una serie maltratada, mal promocionada, relegada a la madrugada... Se podía haber hecho cada miércoles una noche temática. Si TVE ha dedicado grandes noches a ‘La saga Pantoja’, ‘La saga Obregón’ o ‘La saga Martínez de Irujo’, podía haber fortalecido esta serie añadiendo a cada capítulo programas especiales explicando por qué ‘La saga de la dictadura de Franco’ duró tantos años aquí. Ahora que hay preocupación por el auge de Vox, no reflexionar sobre lo que nos cuentan ‘Los pacientes del doctor García’ es una insensatez. Más todavía tratándose de una tele pública.