'Lazos de sangre' regresó este martes a La 1 de TVE teniendo referencias a varios programas y presentadoras de la competencia. Además de hacer referencias a 'Sálvame' en el documental, en el posterior debate, Nacho Montes fue muy rotundo a la hora de responder una pregunta "impertinente" de Jordi González sobre la boda de Tamara Falcó: "¿Quién ha sido la peor vestida?".

Después de que algunos de los colaboradores no quisieron mojarse, el periodista se lanzó a la piscina, diciendo muy tajante y directo qué conocida invitada, según su criterio, se llevaba este título: "¿La peor vestida para mí? La señora (Cristina) Pardo".

"Lo siento por ella porque es una buena compañera, pero a mí este vestido de... Pues eso... Es que esto es muy rancio. No quiero ser malo porque Susana (Uribarri, representante de Tamara Falcó) iba vestida del mismo diseñador", explicó Montes en el plató de 'Lazos de Sangre'.

La cosa no quedó ahí, ya que el periodista también se pronunció del vestuario que eligieron la familia más directa de Tamara Falcó para su enlace con Iñigo Onieva: "A mí no me gustó ni Chábeli ni Ana Boyer ni Isabel Preysler, y me da rabia porque Isabel a mí me parece la tía más chick y sofisticada del planeta en este país durante muchos años. Ese día no me gustaba como iba".

"Chábeli lleva un vestido para vender fruta en un mercado en el norte de Europa y Ana Boyer llevaba un modelito de los que hace Tamara Falcó para Pedro del Hierro que no me gustaba tampoco, pero esto es un gusto particular", defendió Nacho Montes.