No todo iban a ser alegrías en el mundo del corazón y tampoco para Kiko Hernández. El colaborador de ‘Sálvame’ se casaba este fin de semana con su pareja Fran Antón en una ceremonia civil en Melilla. Tras dos años de relación la boda se celebraba en el Ayuntamiento de la ciudad con muchas celebrities o protagonistas del corazón acompañándolo en lo que era un enlace anunciado.

Marta López, Lydia Lozano, Kiko Matamoros, Lara Dibildos, Marta Valverde (que al parecer realizó un número especial basado en canciones de Disney) o Chelo García Cortés fueron algunos de los rostros que se pudieron ver en el enlace pero también fueron muy destacadas las ausencias. Terelu Campos y Carmen Borrego no asistieron, pero el reciente fallecimiento de su madre, María Teresa Campos, las excusa. Tampoco apareció por allí María Patiño, ni Belén Esteban que se encontraba de viaje en EE.UU con su hija Andrea Janeiro.

Pero… ¿por qué no fue Jorge Javier Vázquez? El presentador de ‘Sálvame’ y ahora de ‘Cuentos chinos’ no asistió al enlace pese a ser compañero de Kiko más de 20 años y todo quedó en una incógnita, hasta ahora.

Carta de Jorge Javier Vázquez a Kiko Hernández

Ha sido desde su columna en Lecturas desde donde el presentador catalán ha hablado sobre la relación que mantiene con Hernández. “Se ha casado Kiko y no he ido a su boda. De hecho, llevo sin hablar con él desde que contara en ‘Sálvame’ que está con Fran Antón y que es gay desde siempre”.

En una exclusiva en la revista Lecturas, el presentador afirma, categórico, que: “Después de 20 años no sé nada de tu vida”, continuaba.

“Estaba yo de baja médica la tarde que se subió al pulpillo para compartir con la audiencia su orientación sexual. No me emocioné ni nada”, señala Jorge Javier en una carta muy dura el que explica sus verdaderos sentimientos hacia Kiko. “Me ganó la decepción. Quizás la tristeza también. Y el desencanto”, explica el presentador. “Es muy duro aceptar que esa persona con la que has pasado y compartido tantas y tantas cosas no es más que un perfecto desconocido”. La revista ha anunciado que el próximo miércoles dará a conocer la carta íntegra de Vázquez aunque a buen seguro que el presentador no desperdiciará su aparición de cada noche en Telecinco para hacer referencia al colaborador o su enlace matrimonial.