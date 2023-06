El fin de ‘Sálvame’ está muy cerca pero no por ello el programa de Telecinco deja de aportar exclusivas y la última ha sido muy sonada. El programa anunciaba el pasado viernes la boda de uno de sus históricos colaboradores. Después de la ya famosa unión de Kiko Matamoros y Marta López Álamo, ahora le tocaba pasar por el altar al otro Kiko, a la última arista del llamado “eje del mal”: Kiko Hernández.

Lo cierto es que el colaborador nunca ha reconocido tener pareja ni suele contar nada de su vida privada pero era muy difícil mantener esta noticia en secreto, han sido sus propios compañeros los encargados de anunciarla.

La vuelta de Kiko Hernández a ‘Sálvame’

La tarde de este martes era la fecha marcada en el calendario para la vuelta al plató de Kiko Hernández. El colaborador ha aparecido sonriente y, según sus compañeros, un tanto cambiado. Lo cierto es que aunque todos los indicios apuntan a que Hernández se habría casado con Fran Antón, de momento la noticia no se ha podido confirmar, de ahí la importancia de la aparición de Kiko hoy en el plató de ‘Sálvame’.

Pues la duda va a seguir o, de momento, los protagonistas no la van a confirmar. Kiko Hernández no ha querido ni confirmar ni desmentir si se ha unido en matrimonio con Fran Antón.

Eso sí, el colaborador llegaba al plató subido a un coche blanco, con un "just married" (recién casados) en la matrícula y arrastrando unas latas. Kiko vestía de negro, ocultaba sus ojos con unas gafas de sol y se mostraba sonriente. A su llegada, las presentadoras, María Patiño y Adela González le preguntaban si podían felicitarle y abrazarle, él les respondía que sí pero, cuando le preguntaban por qué había que felicitarle, respondía con evasivas: "Eso os pregunto yo".

“Hago lo que me da la gana”

Las presentadoras no se han andado con rodeos y le han preguntado directamente e Kiko si se había casado, a lo que él se negaba a responder. Ante la insistencia de Patiño, Hernández señalaba: "Hay cosas de mi vida que comparto y otras que no, lo decido yo porque con mi vida hago lo que me da la gana".

Así que parece que nos vamos a quedar con la intriga de si el colaborador ha pasado por el altar y de si la fiesta que se vivió en su casa el pasado sábado era por su enlace o por otro motivo.