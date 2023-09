Esta semana Moisés y Fer han protagonizado una de sus tardes más brillantes en El Rosco de Pasapalabra, dejando su mejor duelo en sus 82 programas juntos. Ha sido largo, tenso, de alto nivel y con opciones de llevarse el bote de 874.000 euros hasta el final. El suspense se ha mantenido hasta la última respuesta.

Al principio, Fer ha arrasado. Animado tras reconquistar el color naranja en el pasado programa, ha ido a por todas. Fruto de esa confianza, se ha disparado hasta un espectacular parcial de 20-5 cuando ha terminado su primera vuelta. La ha cerrado con un gran turno de siete aciertos, después de haber tenido otro de cinco y otro de cuatro.

Moisés, que ha empezado algo tibio, ha dado entonces la réplica con fuerza: ¡diez letras consecutivas! Tras pasar por la Silla Azul en este programa, quiere retomar la senda ganadora. Poco a poco, ha ido remontando hasta darle la vuelta al marcador y ponerse por delante… ¡hasta los 23 aciertos! Otra vez se permitía soñar por completar su Rosco.

Sin embargo, Fer ha dado la batalla. Llegando a las 22 letras en verde, todo podía pasar en este duelo inolvidable entre dos concursantes que ya han marcado una bonita etapa de Pasapalabra. Finalmente, tras un duelo épico, finalmente se ha impuesto Moisés, que ha rozado el bote del programa. "Hasta aquí hemos llegado", sentenciaba Roberto Leal tras el apasionante duelo final.

Los duelos entre Fer y Mosiés se han vuelto de lo más épico. Sin embargo, uno de los dos jugadores podría tener las horas contadas en Pasapalabra tal y como ha adelantado Antena 3. En una promo que han lanzado en redes sociales, han anunciado lo siguiente: "La próxima semana va a ser muy emocionante en #Pasapalabra... Atentos". Por ello, muchos usuarios han adelantado que este anuncio puede ser la antesala de una nueva expulsión en esta nueva era de Pasapalabra.

"Cada vez que ponen ese anuncio se me pone el pulso a 200", "Se va Moises? El último programa empató en aciertos pero perdido por un fallo . No creo que la emoción sea por llevarse el bote, los dos Fer y Moi, se quedan siempre en 21 o 22", "Por favor que este anuncio sea el bote y no que uno de ellos pierde la silla azúl, porfavor lo pido", comentaban los seguidores,