Muchos meses a diario en la televisión hicieron que Orestes Barbero se convirtiera en uno de los rostros más conocidos de nuestro país. Fueras seguidor o no de Pasapalabra, era raro que alguien no conociera a este burgalés que batió todos los records del concurso menos uno: no pudo llevarse el bote millonario de más de dos millones de euros. Fue su “rival” y compañero Rafa Castaño quien se alzó con el programa y Orestes se volvió a su casa también con una jugosa cifra en el banco.

Después de muchos meses hemos podido saber que Orestes vuelve a la televisión pero no será a Antena 3 ni a Pasapalabra, lo hará en un programa que ya conoce a la perfección ‘El Cazador’, de TVE, donde ya le espera muchos rostros conocidos que también pasaron por el programa de las palabras. El remate final para Orestes: el último mazazo para el concursante de Pasapalabra Orestes Barbero en El Cazador El fichaje del burgalés llega tras la abrupta salida de David Leo después de que saliera a la luz que había sido procesado por violencia de género. Así, Orestes se sumará al equipo de Erundino Alonso (¡Boom!), Ruth de Andrés (Saber y Ganar), Paz Herrera (Pasapalabra) y Lilit Manukyan (Pasapalabra). Su participación como cazador de los concursantes se espera a partir del mes de octubre en el programa que emite TVE de lunes a viernes a las 18.50 horas. Pero Orestes ya participó en este mítico concurso de TV en 2020 donde consiguió ganar como concursante 7.500 euros. A pesar de que cuando acabó Pasapalabra el burgalés expresó su deseo de participar en ‘Saber y Ganar’, parece que la oferta de TVE le ha seducido más y vuelve al programa que ya conoce bien y que presenta Rodrigo Vázquez