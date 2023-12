Aunque algunos de los concursantes salidos de 'OT' han podido labrarse una sólida carrera en el mundo de la música (David Bisbal, Chenoa, Pablo López, Aitana, Amaia, Edurne...), otros compañeros no han tenido la misma suerte. Después de que hace un tiempo Carlos Right anunciara que dejaba los escenarios, ahora otro participante de la edición en la que estuvo Miki Núñez ha seguido su camino: Dave Zulueta.

El 'extriunfito' lo ha anunciado este mismo miércoles, durante su visita a la Academia de 'OT', que ahora ofrece sus galas en Amazon Prime Video. Zulueta también ha aprovechado la ocasión para lanzarle un 'zasca' a 'El hormiguero', después del criticado comentario homófobo del piloto de MotoGP Jorge Martín, que soltó la expresión "marica el último" y desató las risas del público del programa de Pablo Motos.

"Me retiro"

"Este es el punto álgido. Luego hay una suerte que un 1% de nosotros lo consigue que es subir, pero esto es algo que cuesta mucho remontar. No dura para siempre. Todo lo que sube baja y cuando baja, baja bien y uno no está preparado", afirmó el 'extriunfito' para darles a los concursantes una lección de realidad.

"Yo vengo a anunciar que me voy, me retiro. Dejo la música, dejo el teatro y dejo el arte", confesó el quinto expulsado de 'OT 2018', que quiso justificar su drástica decisión: "Llevo cinco años desde que salí de aquí viviendo de esto pero llega un momento en el que pagar el alquiler se hace más difícil y lo tengo que dejar".

Dardo a 'El hormiguero'

Pero dio más motivos: "Lo tengo que dejar también porque siento que estoy desenamorándome y en una profesión vocacional como esta es muy importante la ilusión. Decido irme yo, que no me echen, no agonizar. Irme en un momento que la carrera podría ir para arriba o para abajo". "Me voy a despedir, no sé durante cuánto tiempo", reiteró, anunciado que antes de la despedida dará tres conciertos.

Zulueta también aprovechó el momento para lanzar un dardo envenenado al programa de Pablo Motos: "Lo único que os voy a decir que no hagáis cuando salgáis. Bebed, follad, todo con método como decía Lola Flores. Disfrutad de la vida y de la fama que tendréis al principio. Disfrutarlo todo mucho, pero no vayáis a 'El hormiguero'".