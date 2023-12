Aless Gibaja vuelve a la televisión, y lo hace a lo grande como concursante de un reality de Mediaset. El influencer ha estado unos años fuera del foco mediático pero ha decidido volver para participar en 'En busca del Nirvana', la nueva apuesta de Telecinco.

No es la primera vez que vemos a Gibaja en un reality, ya que estuvo en la quinta edición de Gran Hermano VIP junto con otros personajes televisivos como Ivone Reyes, Irma Soriano, Toño Sanchís, Emma Ozores, Daniela Blume, y la que finalmente se alzó con el premio, Alyson Eckman.

Además de realities, también ha sido colaborador en algunos programas de la cadena, como es el caso del late-night 'Hable con ellas'.

Aprovechando el estreno de su nueva aventura en televisión, el madrileño se ha sincerado en un pódcast donde ha confesado un secreto que ha sorprendido a todo el mundo: se trata de su mala experiencia en una cárcel de Puerto Rico.

"Me contratan para ir de invitado como 'superstar' a una fiesta en Puerto Rico", comienza relatando el influencer. Y es en el control policial del aeropuerto donde interrogaron a Gibaja debido a un problema con el visado: "¿Sabes que tienes que tener la visa de trabajo porque esto es Estados Unidos?. Te lo han hecho mal'", asegura que le dijeron. Tras este momento lo retuvieron durante dos días: "Vi de todo, el que no había robado, el que no tenía droga... Un escándalo".

Afortunadamente todo quedó en una anecdota ya que consiguió que le sacasen de la cárcel a los dos días.

Su gran bronca con su antigua mejor amiga, Oriana Marzoli

Aless Gibaja y Oriana Marzoli fueron mejores amigos durante años, pero hubo una noche en la que todo se rompió para siempre.

La colaboradora de televisión lo explica todo en su canal de Mtmad, donde cuenta que en una noche que ambos salieron de fiesta hubo un problema donde ella esperó que él la defendiese, y no fue así. "Eso nos distanció bastante", asegura ella en el vídeo donde relata su relación actual con Aless.

El propio Gibaja dio su versión de los hechos en televisión: "Hubo una pelea en una discoteca. Ella no se sintió apoyada porque yo defendí a otra chica que pensaba que llevaba la razón. Luego ya nunca nos volvimos a arreglar".

Tras ese distanciamiento, hubo un momento en el que intentaron recuperar su amistad pero Marzoli asegura que tras varios intentos de quedar con él, este siempre ponía excusas de que estaba ocupado.

No hace mucho Aless puso a caldo a la extronista, fue en el programa de Emma García, en el que el influencer asegura que "Oriana humilla, falta al respeto, ataca siempre con el físico, yo era como su chihuahua, robaba novios a sus amigas…".

¿Es posible que veamos a Oriana opinar de Aless como concursante en este nuevo reality?