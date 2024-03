Supervivientes es un juego de supervivencia pero también de juegos y parece que muchos concursantes no se han dado cuenta… El primero en protestar por uno de los juegos fue Ángel Cristo Jr que se negó a participar en una prueba, después de no haber visto problema, aduciendo problemas de salud en sus rodillas. Lo cierto es que Laura Madrueño desveló que el concursante no había tenido problema hasta que vio que perdía su equipo…

Y la historia se ha vuelto a repetir, esta vez con Carmen Borrego. Los concursantes se enfrentaban en la segunda gala al primer juego de localización para decidir si esta semana vivirán en 'Playa Condena' o en 'Playa Olimpo'. Una prueba en la que Carmen Borrego se ha negado a participar. “Oye qué buena es Carmen sacrificándose”, decía con sorna Jorge Javier, “hombre claro, cómo me conoces”, le respondía Carmen. En este punto, Laura Madrueño recordaba que el médico de Supervivientes había dado el visto bueno a todos los concursantes para participar, a lo que la hermana de Terelu respondía que “no te estoy diciendo que estoy enferma, es que no lo voy a hacer bien y por eso no quiero hacerlo”. La indignación de Jorge Javier Vázquez con Carmen Ante esta respuesta de Carmen la reacción del presentador no se ha hecho esperar y le ha recriminado de forma muy directa su actitud. “Oye Carmen mira te digo una cosa, no, vamos a ver este ‘sé que no lo voy a hacer bien’ es una excusa de perdedores y no es el espíritu de Supervivientes”, le espetaba el presentador seguido de un gran aplauso de todo el plató. “Es que si no nadie querría venir a este mundo porque todos vamos a palmarla. es una batalla perdida”, le recordaba Jorge Javier. A Carmen le ha dado igual y se ha vuelto a cerrar en banda diciendo que no iba a hacer la prueba pero la regañina parece que surtió efecto porque la hermana de Terelu Campos se decidió a jugar. Con escaso éxito esto sí. La prueba consistía en pasar varias pasarelas de madera portando un cubo de agua para volcarlo sobre una base en la que se encontraban los concursantes del otro equipo. Carmen se ha subido con mucha dificultad a la primera pasarela y al intentar coger el cubo cargado de agua se ha caído y hasta ahí. La concursante no ha querido volver a intentarlo. Hay que recordar que minutos previos antes del inicio de la gala la defensora de Carmen en plató ya le había dicho al presentador que la malagueña no iba a hacer la prueba y Jorge Javier también ha estallado recriminándole que ya estaba bien poner la excusa de la edad (Carmen tiene 56 años): “Lo que tiene que hacer es dejar de fumar, ir al gimnasio y ponerse las pilas”