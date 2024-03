Miri Pérez-Cabrero ha hecho estallar Supervivientes. Al parecer, sin darse cuenta. Y es que formar parte de un supuesto trío no le está saliendo nada a cuenta. La raíz del problema surgió cuando Claudia le expresó su inquietud, revelando que le habían dicho que entre Mario, su novio, y ella podría haber algo más que una simple amistad o simple compañerismo. A Mario esto le sentó a cuerno quemado y le echó en cara a su pareja que sacara este tema.

Pero la cosa no quedó ahí ya que el clima quedó bastante enrarecido, al punto que Claudia siguió explicándole a Miri que había ciertos comportamientos entre ella y Mario que le resultan inapropiados por lo que la tensión ha ido in crescendo.

El problema se intensificó al discutir un gesto particular de Miri, considerado trivial para ella pero ofensivo para Claudia. "Que una persona se cambie delante tuya y que enseñe todas las tetas, me molesta. Me molesta que mi novio tenga que ver las tetas de otra persona mientras estoy delante. Me parece que es muy fácil girarse", le confesó Claudia a Mario, resaltando su disgusto por ciertas actitudes de Miri, especialmente al cambiarse de ropa en presencia de su novio.

Ante la percepción de un ambiente cargado en la conversación entre la pareja, Miri se interesó por conocer el motivo, sorprendiéndose al descubrir que era el centro de la disputa. Vamos que salió escaldada. "Yo me cambio delante de quien yo quiera. No voy a cambiar mi forma de ser por tu inseguridad. (...) Arreglaros vosotros con vuestras inseguridades y a mí no me metáis. Yo no he hecho nada", contestó Miri, manifestando su estupor ante la situación.

Estallido durante la gala

Cuando este jueves empezó la gala, y como no podía ser de otra forma, Jorge Javier les preguntó a los tres por este enfrentamiento. La cara de Claudia ya era un poema y argumentó que su problema se basaba en "muchos gestos de muchos días fuera de cámara", a lo que Miri replicó negando las acusaciones y sin dejar hablar a los demás. Mario, apoyando a Claudia, e intentando calmar las aguas le dijo a Miri que era tan fácil como disculparse con su novia por si algo le había molestado, pero la cocinera se negaba en rotundo al considerar que no había hecho nada malo.

Jorge Javier Vázquez intervino con una pregunta crucial sobre cómo solucionar el conflicto, ante lo cual Claudia insistió en la existencia de "gestos fuera de cámaras", mostrándose frustrada por ser etiquetada como celosa. "No es normal cuando le toqueteas fuera de cámara", le reprochaba Claudia. A pesar de esto, otros compañeros de Playa Condena no habían notado nada inusual en el comportamiento de Miri hacia Mario. Pese a que el presentador preguntó a varios compañeros todos defendieron a la cocinera y ninguno de ellos afirmó haber visto ningún gesto “raro” de ella hacia Mario como trataba de explicar la influencer. Para Claudia, es que "no se han fijado tanto" como ella y para Miri, "Claudia y Mario están así porque se me ha visto una teta", decía.

El desacuerdo persistió, con Mario y Claudia continuando su discusión con Miri Pérez-Cabrero, quienes demandaban una disculpa por su parte. No obstante, la influencer se mantuvo en su posición de no haber cometido falta alguna que mereciera tal gesto.

Todo acabó como se esperaba ya que Mario, quien había obtenido el liderazgo en Playa Condena, decidió nominar a Miri Pérez-Cabrero como líder, basando su decisión en todo lo que había pasado anteriormente. Así pues, la cocinera se convertía en otra de las nominadas junto a Rocío Madrid (también nominación directa por parte del líder de Playa Olimpo, Rubén Pérez), Ángel Cristo y Aurah.