Esta edición de Supervivientes está dando mucho que hablar y es que aunque los concursantes llevan una semana en los Cayos Cochinos, lo cierto es que parece que de momento les faltan bastantes herramientas de supervivencia. Además, y como principal problema: ni en Playa Condena ni en Playa Olimpo han logrado hacer fuego.

En el programa ‘Vamos a ver’ presentado por Joaquín Prat también comentan este reality y una de las colaboradoras, Marta López, no ha dudado en desvelar suculentos secretos del programa que hasta ahora no conocíamos. Por ejemplo, la gran hermana ha desvelado que "no te dejan llevar nada con lo que te puedas entretener", por lo que han comentado que las horas son muchas y al final de lo que se trata es de poder ver las tramas, las peleas y los conflictos que acarrea el día a día.

Objetos personales

En otro momento del programa de Telecinco han pasado a comentar los objetos personales que cada concursante se había llevado. Algunos de los más polémicos han sido algunos peluches, ya que los colaboradores no entendían muy bien en qué podían ayudar en la supervivencia. Pero otros de aseo personal también han sido objeto de reflexión, como por ejemplo, una mezcla de pintalabios de Miri y el de Claudia Martínez: un cepillo para el pelo.

“Me ha extrañado lo del cepillo” ha explicado Marta, a nosotros no nos dejaron llevarlo. “Yo nunca salgo sin llevar la Virgen de Covadonga y no me dejaron llevarla. Y me extraña porque a Ángel lo veo con un collarito y en las pruebas no te dejan llevar nada”, explicaba la ex concursante de GH Dúo. “Dije que no me tiraba si no llevaba la Virgen de Covadonga y me dijeron que si la quería llevar tenía que dejarme el chubasquero”.

En este sentido, ha detallado que si volviera a participar en el reality de supervivencia se llevaría una toalla, ya que sirve para secarte, para tumbarte encima y para taparte cuando tienes frío.

Igualmente, ha señalado que el cepillo de dientes te lo da el programa.

La pesca

En cuanto a la pesca, Marta López ha explicado que en el agua no tiene tanto yodo y que la piel no se te queda tan reseca pero “no se puede pescar sin gafas”. “Si no tienes anzuelo ni gafas ni nada, no puedes pescar”, señala.

Y es que los supervivientes han sufrido un robo por parte de los dos nuevos concursantes del programa, Laura Matamoros y Kiko Jiménez, pero ellos lo desconocen. No saben que estas dos personas forman parte del programa y que el otro día fueron a su isla a robarles, por lo que andan como locos buscando lo que les falta. Y no hay forma.

“La gente está muy equivocada, tampoco puedes pescar todo el día, sólo cuando está el buzo. Sólo puedes pescar en las horas que esté el buzo”, aclara López, que entendemos que se refiere al cámara que graba a los supervivientes a todas horas. En este sentido también explicó que en su edición intentaron coger una caja y meter en ella erizos a modo de trampa para intentar pescar algún pez, pero la organización tampoco les permitió innovar con esta técnica de pesca.

Coger peso en Supervivientes

Sobre el peso que se gana durante el concurso, Joaquín Prat le ha preguntado a Marta qué hizo ella para acudir al programa. “Hay mucha gente que te dice que no engordes para que se te acostumbre el estómago pero yo engordé 7 u 8 kilos y estuve fenomenal”, explicó la concursante. “Me tiraban de ahí las reservas y me vino muy bien. En un mes adelgacé 13 kilos”, concluía.